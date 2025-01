Samsung presenta sus nuevos modelos de teléfonos Galaxy

Nueva York, (EFE).- La compañía surcoreana Samsung presentó este miércoles sus últimos teléfonos Galaxy -Galaxy S25, el Galaxy S25 Plus y el Galaxy S25 Ultra- en su evento Unpacked 2025, que se celebró en San José (California).

Aparte de presentar modelos más pequeños y livianos que los dispositivos del año anterior, Samsung puso hoy el foco en la inteligencia artificial (IA) que potencia a los dispositivos.

La IA de Google, Gemini, se podrá activar al tocar un botón lateral en estos nuevos dispositivos y los usuarios le podrán pedir a esta IA que haga varias cosas a la vez, como guardar la información de un evento conseguida mediante una fotografía en el calendario del usuario.

En tanto, Bixby ya no es el asistente virtual predeterminado, aunque los usuarios podrán seguir usando esta IA si lo desean.

Los nuevos modelos saldrán a la venta oficialmente el 7 de febrero en el mercado estadounidense. El modelo más barato será Galaxy S25, que costará 800 dólares; seguido de Galaxy S25 Plus, por un precio de 1.000 dólares; y el más caro es el Galaxy S25 Ultra, por 1.300 dólares..