San Francisco 49ers tiene el objetivo de ser el equipo favorito en México

Ciudad de México, (EFE).- Los San Francisco 49ers de la NFL tienen el objetivo de posicionarse como el equipo favorito de la afición mexicana a esta Liga estadounidense, aseguró el presidente de los gambusinos, Al Guido.

“En realidad no sólo se trata de invertir en el mercado durante los próximos cinco años, sino de construir la próxima generación de fanáticos y mantenerlos para ser el equipo número uno”, aceptó el directivo en conferencia de prensa.

A partir de enero de este año la NFL arrancó el programa “The International Home Marketing Area” que asignó a las franquicias de la Liga países fuera de Estados Unidos para comercializar su marca por medio de distintas actividades por cinco años.

México fue asignado a los San Francisco 49ers, junto a otros ocho equipos, y Guido explicó que una buena forma de acrecentar ese gusto que ya hay por los gambusinos en este país es con la formación de una escuadra llena de figuras como la que tienen.

“Conozco a nuestros fanáticos, van a disfrutar mucho con nuestro equipo. Tenemos a un joven Trey Lance, que está cautivando a todos, estrellas como George Kittle, Deebo Samuel, Trent Williams y Nick Bosa; son algunos de los mejores de la NFL”, presumió.

Para muestra del gusto que tiene la afición mexicana por su equipo señaló lo rápido que se han vendido los boletos para el partido de temporada regular del próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca donde los 49ers jugarán contra los Arizona Cardinals.

“No me sorprende que se estén agotando, confío en que para nosotros será como un juego en casa y eso lo vamos a corroborar en cuanto su ‘quarterback’ tenga la primera ofensiva, ahí sabremos qué tan ruidosos son nuestros aficionados”.

Al Guido aceptó que mucha afición mexicana que los apoya data de los años 80 y 90, cuando la leyenda del equipo, el mariscal de campo Joe Montana, los llevó a ganar cuatro Super Bowls.

“Sabemos que heredamos aficionados por ciertas figuras de nuestro equipo, pero hoy tenemos un excelente trabajo con las nuevas generaciones gracias por ejemplo a George Kittle, Deebo Samuel Wright, son nuestros muchachos a los que quieren seguir”.

El presidente de los 49ers subrayó que tener un buen equipo no basta si no está respaldado con éxitos deportivos.

“Nos quedamos muy cerca el año pasado. Jugamos un gran fútbol en territorios rivales con nuestros aficionados siempre siguiéndonos, sobre todo en el último partido ante los Rams. Sabemos cuál es el camino y lo primero es ganar nuestra división”.

En 2021 San Francisco perdió la final de la Conferencia Nacional ante los Rams; antes venció como visitante a los Cowboys en la ronda de comodines y a los Packers en la serie divisional.