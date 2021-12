Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se ríen de sí mismos en “La cagué”

Ciudad de México, (EFE).- Los cantantes Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne tendrán que competir para ver quién tuvo el momento más vergonzoso de su vida en el programa “La cagué”.

“Todo el mundo se equivoca, no hay ni una persona en el mundo que no lo haya hecho, hay que estar dispuestos a reírse de uno mismo”, aseguró a Efe el vocalista de la agrupación Fobia, Leonardo de Lozanne.

La pareja de esposos forma parte de los invitados especiales del programa “La cagué”, que alude a una expresión que en México se usa para decir “me equivoqué”, y que comenzará transmisiones de lunes a sábado a partir del 13 de diciembre por el canal Comedy Central a las 22.00 horas (4.00 hora GMT).

Bajo la conducción de la comediante mexicana Michelle Rodríguez, dos celebridades serán puestas a prueba para ver quién tuvo la equivocación más vergonzosa para después ponerse en los zapatos del otro y así dimensionar el error de su contrincante.

En la dinámica, Rodríguez pregunta a cada invitado qué hubiera hecho en lugar del otro en el escenario que ellos plantean y a partir de eso se forman universos alternativos -y exagerados- a través de “sketches” de comedia que muestran que las cosas siempre pueden ir peor.

Quien resulte el ganador de la más grande “cagada” de la noche, se sentará en “El trono”, un inodoro glamoroso que reivindica la diversión en las equivocaciones.

“Nosotros tuvimos una junta previa con los productores para contar varias ‘cagadas’ de las que nos acordábamos y ya ellos escogen una de cada uno. No me había reído tanto en un programa en muchos años”, aseguró Echeverría.

Después de diez años como pareja, Leonardo y Sandra consideran que se conocen muy bien y que no hubo ninguna sorpresa a la hora de contar sus ridículos más grandes.

Aunque no quisieron adelantar lo que se podrá ver en el programa, recordaron dos equivocaciones que vivieron en pareja.

“Hace como cinco años nos metimos a un programa de ejercicio y ahí hacían que te tomaras una foto en shorts (pantalones cortos), y le mandé una foto en calzones a Sandra y ¿por qué no?, lo subió al chat de su familia donde está mi suegra, su esposo, lo peor es que era como la segunda semana y había una lonja aquí, lonja por allá”, rememoró Leonardo.

Asimismo, Echeverría recordó la vez que para vengarse de una vez que Leonardo la dejó plantada antes de convertirse en novios, le canceló una salida e inventó que estaba enferma para hacerlo sufrir.

No obstante, su ahora esposo le mandó flores para que se sintiera mejor y ella se sintió mal de haber sido tan dura con él.

Leonardo aseguró que “La cagué” es un proyecto con el que todos se podrán identificar y espera que las demás personas, como él y su esposa, aprendan a reírse de ellos mismos y tengan un gran sentido del humor.

“Tienes que tener la capacidad de reírte de ti mismo, somos muy fans de la comedia y de las personas que producen y actúan en este programa, pero hay que tener un buen sentido del humor para ir”, expresó.