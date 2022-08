Santa Fe Klan: “Hasta a la tristeza y a la felicidad le doy las gracias”

Ciudad de México, (EFE).- Santa Fe Klan es uno de los raperos más exitosos del país, su música ahora pertenece al universo de Marvel, se acaba de convertir en padre y ahora presenta “Mundo”, un disco en el que navega por las historias de pareja de sus más cercanos, cuenta en entrevista con Efe.

“A veces me siento triste y todo, pero hasta a la tristeza y a la felicidad le doy gracias, porque gracias a todo eso y a la soledad puedo escribir”, relata el rapero de 22 años.

En 2021, Ángel Jair Quezada Jasso, su nombre de nacimiento, presentó “Santa cumbia”, un material discográfico en el que incorporó a su estilo particular el sonido de la música que marcó su infancia, la cumbia.

Aún con los ojos puestos en la nostalgia trabajó “Mundo”, un disco en el que sigue plasmando su propia identidad usando los géneros musicales que lo influenciaron en su niñez.

“A mí me late ir experimentando, pienso ¿qué se siente cantarme unos corridos?, ¿unas cumbias?, ¿unas baladas acústicas?, no lo hago por andar ahí haciéndolo nomás, lo hago porque de verdad me gusta, y porque cuando estaba morrillo (chico) escuchaba todo esto”, dice Santa Fe.

Pero le cuesta ser concreto a la hora de definir este nuevo concepto.

“(Las canciones) están raras”, comenta. “Ni siquiera yo sé qué es, siento que son canciones acústicas, pero no, son canciones con una guitarra y yo estoy cantando a tiempos diferentes y estructuras de otros géneros, es una combinación de todo lo que escribo”, dice el rapero.

Un día antes de la presentación del disco a amigos e “influencers” en la Ciudad de México, el músico acababa de escribir y grabar dos temas, de los que uno sí logró entrar en el material.

“Hay unas que no van a salir (…) a veces hasta me sobra letra cuando me pongo a escribir”, comenta el cantante sobre su gran capacidad creativa.

CANTO A LAS RELACIONES

“Mundo” recopila experiencias dolorosas sobre relaciones de pareja de sus amigos y familiares más cercanos, pero algunos temas hablan sobre él.

“El disco se lo escribo a mis problemas, a los de mis papás, a los de mis hermanas, tiene muchas historias de parejas, es mucho de amor, desamor y tristeza, pero siempre dejo un mensaje en cada canción de que le echen ganas y de que tenemos que salir adelante”, comenta.

En su música, Ángel muestra su parte más vulnerable y que “no todo es color de rosa”, a pesar de que en redes su relación con la “influencer” Maya Nazor, con quien acaba de tener un hijo, lo parezca.

“Nada es color de rosa y nadie es perfecto. Yo que ando de un lado para el otro, por más que estemos bien y nos llevemos bien siempre hay malentendidos y tristeza, a lo mejor de que tengo que irme a grabar. Así es esto, creo que todo eso es lo que escribí”, menciona.

Y confiesa que una de sus inspiraciones más grandes del disco que grabó en 4 meses fue su hijo, Luka.

“No he podido ser un papá como todos, no he podido sacarlo en su carriola porque toda la gente nos persigue y también es peligroso para él”, lamenta.

“Pero buscaré la manera, lo llevaré a otro país o me saldré a jugar con él al parque en la madrugada, no sé, a ver qué hago pero lo voy a hacer feliz”, comenta.

UNIVERSO MARVEL

Santa Fe ahora es parte de la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever”, filme en el que también participan los mexicanos Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

“Camilo (Lara, músico) nos invitó al estudio y nos dijo, ‘tengo un proyecto chido (muy bueno) de una película’, pero no nos decía de cuál ni nada. Hasta que llegué me platicó”, recuerda.

“Me puse nervioso y le dije, ‘no, carnal (hermano), invítame a un shot porque es mucho peso’”, ahonda el rapero, quien cuenta que escribió y grabó la canción en tres horas con el productor del filme al lado.

“Me sentía intimidado. Aunque no era seguro que entrara la canción, yo me estaba creyendo como si ya estuviera. Me vale todo el mundo y pensaba ¿qué les digo? Le pregunté al director sobre las escenas y hablaba inglés, estuvo difícil pero lo logramos”, dice contento.