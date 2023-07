Santi Giménez tras su gol que valió la Copa Oro: “Es indescriptible”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Santi Giménez, que el pasado domingo anotó en el minuto 88 el gol con el que México se proclamó campeón de la Copa Oro, aseguró tras el partido que no tenía palabras para reflejar su enorme alegría.

“La verdad es que es indescriptible”, aseguró a la retransmisión estadounidense de la cadena TUDN.

“Creo que lo único que siento es amor y pasión por los que siempre están, que primeramente es Dios, mi familia y la gente. Hoy vinieron 75.000 personas y había que darles esta Copa, había que regresarla a casa”, aseguró.

Con ese fabuloso tanto de Giménez, que había entrado como recambio y solo llevaba tres minutos sobre el césped, México derrotó 1-0 a una selección de Panamá que ha perdido las tres finales de este torneo que ha disputado (2005, 2013 y 2023).

México consiguió así su novena Copa Oro desde que se cambió el formato de este torneo de la Concacaf (es la selección que más trofeos tiene) y recuperó el trono que había perdido en 2021, cuando cayó en la final ante Estados Unidos.

Sobre cómo vivió el gol desde el terreno del juego, Giménez dijo que sabía que tenía que jugársela en ese momento.

“Cuando me doy vuelta, sabía que él (el defensa panameño Harold Cummings) ya estaba cansado y que le tenía que ganar por velocidad. Al final le pegué un poco machucado, pero entró, que es lo bueno”, contó.

Tras el fracaso en junio en la Liga de Naciones y la destitución del argentino Diego Cocca, el Tri se ha recuperado a lo grande.

Ahora, bajo la conducción de Jaime Lozano, Giménez consideró que esta nueva Copa Oro para la vitrina de México es la confirmación de su cambio de cara.

“Y no lo digo yo con palabras. Se vio ahora con el título, con esta final. Cómo el grupo se unió y supo sacar esto adelante es impresionante”, aseguró. EFE

