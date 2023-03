Santiago Giménez y Gutiérrez, únicos europeos confirmados ante Surinam

Ciudad de México, (EFE).- Santiago Giménez, delantero del Feyenoord neerlandés, y Erick Gutiérrez, centrocampista del PSV Eindhoven neerlandés, son los únicos jugadores que militan en el balompié europeo confirmados para ver acción en el partido de México ante Surinam, este jueves en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Puedo confirmar lo de ‘Santi’ Giménez y ‘Guti’, van directo porque vimos que jugaban el domingo y hay un viaje directo de Países Bajos a Surinam. Era preferible que no vengan a acá, que descansen más en su país y puedan ir directo”, reveló el argentino Diego Cocca, seleccionador de México.

El Tri inició este lunes los entrenamientos para sus últimos dos encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, en Surinam y el próximo domingo al recibir a Jamaica en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

En estos partidos México, segundo lugar del grupo A, se juega su pase a la fase final y marcarán el debut de Cocca en el banquillo mexicano, al que llegó en febrero pasado en sustitución de su compatriota Gerardo Martino, quien dejó al equipo tras llevar al Tri a la eliminación en la primera ronda del Mundial Qatar 2022.

Cocca dividirá a sus primeros 34 convocados en dos grupos, el primero se enfrentará a Surinam y el segundo recibirá a Jamaica, duelo en el que se espera estén la mayoría de las figuras que estuvieron en Qatar como Guillermo Ochoa, guardameta de la Salernitana italiana, e Hirving Lozano, extremo del Nápoles italiano.

“Tenemos una idea de quiénes van a jugar, pero mi idea es no revelarlos porque le doy una ventaja al rival. Los que se van a quedar seguro jugarán más tiempo con Jamaica. Tengo que conocerlos, las impresiones son buenas por lo que me transmiten que vieron de nosotros. Se vive una energía positiva”, añadió el estratega.

El manejador reiteró que en su gestión buscará darle un cambio generacional a México, por lo cual convocó a futbolistas como Giménez y Carlos Acevedo, del Santos Laguna, quien se espera sea el portero del futuro de la selección.

“Hoy hay jóvenes que no estuvieron en el proceso de Mundial. Tenemos que verlos. Todos tienen deseo de transmitir esta idea de cambio, mejora, competitividad interna y de llevar a la selección a otro nivel”, sentenció.