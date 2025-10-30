Santos Bravos, la primera ‘boy band’ latina hecha con “la metodología K-pop”

Pedro Pablo Cortés

Miami, (EFE).- Santos Bravos es la primera ‘boy band’ latina de HYBE, la productora surcoreana detrás de grupos como BTS, TXT y Seventeen, por lo que sus cinco integrantes de México, Perú, Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos confían en que la “metodología del K-pop” los impulse al éxito, según cuentan a EFE.

La banda, derivada de un ‘reality show’, ya tuvo un lleno total en el Auditorio Nacional de Ciudad de México la semana pasada, cuando se revelaron sus miembros: el mexicoestadounidense Drew Venegas, el peruano Alejandro, el mexicano Kenneth Lavíll, el puertorriqueño Gabi y el brasileño Kauê Penna.

“Hemos estado trabajando muy duro y somos muy afortunados de ser la primera ‘boy band’ latina bajo HYBE Latin America, y pienso que, porque tomamos la metodología K-pop y tuvimos con eso un programa de entrenamiento, no hay otra forma en la que hubiésemos crecido y sido los artistas que somos hoy”, expresó Drew en una entrevista.

El auge del pop coreano

Esta es la nueva apuesta en Latinoamérica de HYBE, la productora líder del K-pop, género cuyas ventas crecieron más de 1.000 % en la última década y que llevó a 1.200 millones de dólares el valor de las exportaciones musicales de Corea del Sur en 2023, según la consultora Statista.

La metodología del K-pop implicó que estos chicos tuviesen que “dedicar cada día de sus vidas por seis meses” a la “consistencia, el trabajo duro y la disciplina”, aunque también pasar los domingos “descansando, rejuveneciendo la mente y rejuveneciendo el cuerpo”, indicó Drew, de 25 años, el más veterano del grupo.

“Yo siento que el ser parte de este proyecto y tener el ‘K-pop methodology’, para mí, nos hizo mejorar mucho como artistas y nos hizo disciplinarnos más y, sin duda no seríamos los artistas que somos ahora, si no fuese por esa metodología”, agregó Gabi, de 20 años.

Un proyecto panamericano

HYBE ya había ampliado sus horizontes al lanzar en 2024 en Estados Unidos al grupo femenino Katseye, que supera los 33 millones de oyentes mensuales en Spotify y tiene entre sus integrantes a Daniela Avanzini, de ascendencia cubana y venezolana.

Pero esta es la primera vez que produce un proyecto panamericano en el que destacará la música latina, como muestra el primer sencillo del grupo, ‘0 %’.

“Nuestro estilo musical primero, obviamente, se basa en todo lo latino, en esa frescura, esa sabrosura que tenemos los latinos. Y creo que van a encontrar una conexión, una hermandad muy linda. Y nuestro objetivo siempre es cambiar al mundo para bien”, comentó Kenneth, de 16 años, el más joven del grupo.

Alejandro, de 21 años, afirmó que es “muy refrescante estar y tener un grupo que represente a la comunidad latina de diferentes maneras y diferentes países”.

“Tenemos culturas diferentes y aprendemos mucho todos los días de una cultura y la otra”, señaló.

Pese a esta mezcla de países y conversaciones combinadas de español, inglés y portugués, lo que tienen “en común es que todos son muy apasionados por la música y por hacer arte”, describió Kauê, de 19 años.

“Es un momento muy importante para la música latina. Ahora nosotros estamos viendo a muchos artistas latinos brincando de niveles y compartiendo su arte con cada vez más personas. Esto, para nosotros, es muy importante porque así la música latina necesita ser compartida cada vez más”, comentó el brasileño.

Tras grabar videos en Miami, el grupo cantará el 1 de noviembre en el Festival de Día de Muertos en el Paseo de la Reforma, principal avenida de Ciudad de México, explicó Kenneth, originario del estado mexicano de Veracruz.