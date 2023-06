Sara Sosa rinde homenaje a su padre José José con “Pero Te Extraño”

Miami, (Notistarz).- La cantautora Sara Sosa lanzó su primer sencillo con el tema “Pero Te Extraño”, un homenaje póstumo a su padre José José el “Príncipe de la canción”, en ocasión de las celebraciones por el Día del Padre.

“Pero te extraño”, es un tema original del maestro Armando Manzanero, y que su padre, el fallecido José José, grabó en 1969 en su álbum “Cuidado”.

“Esta canción la llevo muy en el corazón. No fue planeada. Todo fue muy espontáneo. Se grabo meses después de que falleciera papi. Esa emoción y sentimiento quedó impregnada en la canción y nunca regrabamos nada”, contó Sosa.

Aseguró que “todo se quedó en demo. No queríamos que se perdiera esa esencia de nuestro sufrir por no tener a nuestro jefe de jefes en el estudio”.

“Guardamos la canción y nunca pensamos en lanzarla, pues no hay un momento correcto para hacerlo. Es muy vulnerable”, expresó la cantante.

“Ahora, años después, regresó a la luz este preciado tesoro. Algo que cuando lo escuchamos volvió el llanto y lágrimas por la ausencia del padre de la casa”, agregó.

Tomaron la decisión de lanzar primero este tema en honor a José José para el Día de los Padres pues, “en fin, él fue el padre de todos nosotros. Un ser humano precioso que solo supo dar amor”.

“Agradezco a todos por ser tan pacientes conmigo. He necesitado tiempo y ustedes me lo han brindado con mucho amor. Es el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida y sé que el camino será largo si Dios me lo permite. ¡Los amo mucho familia! ¡Feliz Día de los Padres!”, anotó Sara Sosa.

La hija del Príncipe de la canción, comenzó́ desde muy pequeña a cantar, algo que para ella fue innato, y a estudiar música, especialmente piano, bajo la tutela de su padre.

Desde entonces, cantó en shows junto a su papá por toda la República de México, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otros paises.

Sara Sosa, quien en su tiempo libre da clases de piano y canto, también dirige un grupo de adoración en la iglesia One Name en Miami.

La artista mexicana tiene más de 126 mil seguidores en Instagram, una de las redes sociales favoritas que tiene para comunicarse con sus seguidores.