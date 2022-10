Sarah Mintz antes Maritza Rodríguez: “Van a amar a las mujeres detrás de las villanas”

* Vuelve a la televisión tras convertirse al judaísmo

Miami, (Notistarz).- La actriz colombiana Sarah Mintz antes conocida como Maritza Rodríguez, aseguró que en su regreso a la televisión en el reality “Secretos de Villanas” a través de Canela.TV, el público “va a amar a las mujeres que están detrás de las villanas que normalmente odian”.

“Nunca han visto un encuentro de seis villanas develando su parte humana, esos secretos que no se han contado en ninguna entrevista, esa parte de mujer de madre de esposa y de hija”, dijo a Notistarz Sarah Mintz en una reciente entrevista vía Zoom.

“Van a ver esos conflictos internos que tienen los seres humanos y que no solamente le pertenecen a las villanas de la ficción, sino a las mujeres reales que tienen que vivir en este mundo artístico y donde la función tiene que continuar”, agregó la actriz de telenovelas como como “Perro Amor”, “Acorralada”, “El rostro de Analía” y “Marido en alquiler”.

El reality en el que también participan las actrices Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán y Sabine Moussier, y cuyo primer episodio se estrenó el 20 de octubre, es la primera aparición en televisión de Sarah Mintz, tras su matrimonio con el productor televisivo mexicano Joshua Mintz, su cambio de nombre (antes Maritza Rodríguez) y de convertirse al judaísmo ortodoxo.

“Yo nunca soñé con ser villana, me daba coraje ser villana… pero Dios sabe porque hace sus cosas, porque él sabía que yo iba a regresar a hacer este programa de Secretos de Villanas y a hacer este cambio en mi vida espiritual como judía ortodoxa, en el que no te separas del mundo, pero sigues los preceptos”, explicó la actriz de 47 años de Brarranquilla, Colombia y que vive en Jerusalén.

En este sentido, Sarah Mintz dijo que no siente su cambio como una conversión al judaísmo y lo define como “una oportunidad de despertar y de autoreconocer que mi alma es judía. Hay que tener los pantalones de poder hacerlo con amor, creo que nadie se convierte en algo que no es”.

“Me siento tan plena y tan feliz porque no solamente he dado vida a mi vida, he dado vida a mis hijos, he dado vida a mi esposo y a la gente que está alrededor mío y que incluso no es judía. A mi me ha regalado mucho, y yo he sentido que mi vida cobró sentido cuando le di sentido”, subrayó.

Muchos se sorprendieron cuando Sarah anunció su retiro en el 2018 y una de las especulaciones que se hicieron, es si era cierto que fue su esposo quien la obligó a cambiar su vida.

En el primer episodio de la serie lanzado días después de esta entrevista, la actriz descartó esa posibilidad al señalar en forma categórica “por supuesto que no es cierto… obviamente mi decisión fue absolutamente mía”.

“Yo vengo de una casa católica y fui criada muy fuertemente con una convicción hacia Dios muy, muy fuerte. Siempre nos ven que solamente tenemos una vida: la vida artística. La vida personal no existe”, agregó en la emisión de Canela.TV cuyo segundo episodio se estrena el 27 de octubre

“Secretos de Villanas” es una serie de dos partes, con un total de diez episodios. La primera parte, “Secretos de Villanas: El Encuentro” cubrirá, en tres episodios, la reunión inicial de las seis villanas en un set en la Ciudad de México.

La siguiente parte, “Secretos de Villanas: Las Vacaciones” a partir del 17 de Noviembre, documentará a través de siete episodios a las seis divas mientras viajan juntas a Cabo San Lucas, México.