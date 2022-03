Sasha Sokol cuenta su historia de abuso por parte del productor Luis de Llano

Ciudad de México, (EFE).- La cantante mexicana Sasha Sokol ha roto el silencio y ha acusado por medio de redes sociales al productor Luis de Llano de abuso al describir la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39 años, durante el tiempo en que ella trabajaba con De Llano en el proyecto musical infantil Timbiriche.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, ha comentado en su Twitter Sokol.

Aunque durante años se había hablado de la relación que los famosos habían mantenido, el tema volvió a tomar fuerza después de que De Llano afirmara durante una entrevista digital haber tenido una relación con Sokol cuando ella tenía 17 años que, según contó, duró seis meses.

Esto ha sido desmentido por la cantante quien asegura que el tiempo que duró su relación fue de casi cuatro años y que incluso su familia estaba escandalizada con que ella estuviera relacionada sentimentalmente con su propio representante y productor.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en (la obra) ‘Vaselina’ con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, ha detallado.

La cantante, hoy de 51 años, ha explicado que este hecho tuvo fuertes repercusiones en su vida.

Su primera “gran pérdida” fue el que su padre adoptivo, Fernando Díez Barroso, la desconociera como hija y la segunda se dio cuando se vio obligada a abandonar el exitoso grupo musical Timbiriche para estudiar en el extranjero, en un intento desesperado de su madre por separarlos.

Sokol también ha contado que, pese a los varios intentos suyos y de su familia, le fue muy difícil alejarse de De Llano debido a la gran influencia que este tenía en su carrera profesional y en la industria del entretenimiento en el país, por miedo a que su carrera se viera lastimada.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, reflexiona la también actriz, quien ha confesado que lloró mientras escribía este testimonio en redes.

Finalmente, Sasha, que compartió su historia en el marco del Día Internacional de la Mujer, ha manifestado que espera que su experiencia pueda repercutir en que más mujeres en su situación rompan el silencio para que no existan más personas como el productor.