Scheffler lidera la lista de favoritos al título en el PGA en Tulsa

Redacción Deportes, (EFE).- El número uno mundial, el estadounidense Scottie Scheffler, lidera la lista de favoritos para ganar el Campeonato de la PGA, segundo de los cuatro ‘Majors’ de golf de 2022 y que se juega de jueves a domingo en el Southern Hills Country Club de Tulsa, Oklahoma (Estados Unidos).

El favoritismo de Scheffler está avalado no sólo por su condición de número uno, sino por el subrayado hecho de haber ganado cuatro de los nueve torneos en los que ha jugado en 2022, incluido su triunfo en el Masters, el primero de los grandes de su palmarés. Es el golfista más en forma del momento.

El texano, que acumula ya seis títulos en su carrera, lidera una lista de jugadores en la que también están el español Jon Rahm (2), Collin Morikawa (3), el australiano Cameron Smith (4), Patrick Cantlay (5), el noruego Viktor Hovland (6), el norrlandés Rory McIlroy (7), Jordan Spieth (8), Justin Thomas (9) y Xander Schauffele, que completan el top-10 del ránking mundial de golf.

Jordan Spieth, octavo jugador mundial, llega a Tulsa en plena forma y como líder del ránking de la FedEx Cup del PGA Tour y a la caza del único grande que falta en sus vitrinas, tras haber ganado el Masters y el US Open en 2015 y el Open en 2017. Este año, tras fallar el corte en el Masters, acumula una victoria (RBC Heritage) y un segundo puesto (Byron Nelson) en sus dos últimas apariciones.

Como número dos mundial, Jon Rahm, séptimo en la FedEx Cup, sale en Southern Hills en pos de su segundo ‘major’, tras el US Open del año pasado y con su reciente triunfo en el México Open como el revulsivo que necesitaba y que los coloca en la lista de grandes aspirantes a ganar el PGA.

Rahm es el único jugador que puede arrebatar a Scheffler la condición de número uno mundial. Para ello necesita ganar el torneo y que el estadounidense sea quinto empatado con otros dos jugadores o acabe en peor posición.

Collin Morikawa también apunta alto en las apuestas, sobre todo por su excelente rendimientos en los últimos ‘majors’ que ha disputado. Ganó el PGA de 2020 y el Open Británico de 2021, año en el que fue cuarto en el US Open y octavo en el PGA. Este año firmó un gran quinto puesto en el Masters.

Otros jugadores, fuera del Top-10 mundial y que llegan a pleno rendmiento, son jugadores como el doble ganador del torneo Brooks Koepka, Dustin Johnson, Sam Burns, Max Homa, Tom Hoge, Talor Gooch, el japonesñ Hideki Matsuyama o Will Zalatoris.

Incluso el chileno Joaquín Niemann, 16 del mundo y ganador este año del The Genesis Invitational; el mexicano Abraham Ancer, 21 del ránking; o el colombiano Sebastián Muñoz pretenden dejar huella.

No estará en Tulsa el campeón en 2021, Phil Mickelson. La PGA de América anunció que el ganador de seis grandes no iba a jugar en Southern Hills.

Hasta ahora, desde 1960 sólo cuatro jugadores no han defendido sus títulos de grandes campeonatos: Art Wall, en el Masters de 1960; Payne Stewart, en el Open de Estados Unidos de 2000; Tiger Woods, en el PGA Championship de 2008; y Rory McIlroy, en el Open de 2015.

El último torneo de Mickelson en el PGA Tour fue en el Farmers Insurance Open en enero, donde no pasó el corte. Su parón autoimpuesto comenzó después de que dijera que la “avaricia” del circuito es “más que detestable”.

Las reacciones generadas por ello contra el golfista provocaron que varios patrocinadores pusieran fin a sus relaciones con el 45 veces ganador del Tour, incluida la empresa Callaway, que puso “en pausa” su asociación.

Mickelson está inscrito para jugar en el primer torneo de las LIV Golf series, en Londres del 9 al 11 de junio. El PGA Tour negó recientemente a los jugadores el permiso para jugar en el circuito financiado por Arabia Saudí.

La presencia del ganador de 15 grandes Tiger Woods en Tulsa es otro de los atractivos del PGA en Southern Hills, donde estuvo entrenándose el pasado domingo por la tarde.

Tiger Woods, de 46 años, no juega torneo alguno desde que participó en el Masters apenas 14 meses después de sufrir graves lesiones en la pierna derecha en un accidente de coche. El californiano pasó el corte en el Augusta National, pero tuvo sus problemas físicos fueron apareciendo según avanzaba el torneo y acabó en el puesto 47.

Su presencia en el segundo ‘major’ estaba en duda, pero ha estado en la lista oficial de inscritos desde el principio. Ha ganado el PGA en cuatro ocasiones, 1999, 2000, 2006 y 2007, la última vez que este torneo se jugó en Southern Hills.

El Campeonato de la PGA se juega de jueves a domingo en el Southern Hills Country Club de Tulsa, un par 71 de 6.841 metros diseñado por Perry Maxwell en 1936 y renovado en 2019 por Gil Hanse. Ha sido la sede de este torneo en 1970, 1982, 1994 y 2007.