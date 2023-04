Schwarzenegger recuerda el pasado nazi de su familia para que sea un ejemplo

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor de origen austriaco y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, recordó el pasado nazi de su familia que espera sirva de ejemplo en la lucha contra el antisemitismo, un fenómeno que parece estar creciendo en Estados Unidos.

En una entrevista en la cadena CNN, el protagonista de “Terminator” se refirió a su padre, Gustav Schwarzenegger, que militó en el partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“Mi padre, y muchos otros millones de hombres, fueron absorbidos por un sistema de odio a través de mentiras y engaños. Y ya hemos visto a dónde lleva eso”, dijo el actor.

“He visto de primera mano lo roto que estaba este hombre”, continuó, “el tipo de atrocidades que sucedieron. Cuántos millones de personas tuvieron que morir y luego terminaron siendo perdedores”

Esto “simplemente no funciona. Quiero decir, vamos a ir y llevarnos bien. Y el amor es más poderoso que el odio”, declaró a la cadena.

Según la CNN, los comentarios de Schwarzenegger se producen en medio de los mayores niveles de antisemitismo y un aumento de los crímenes de odio en EE.UU.

Un informe publicado por la Liga Antidifamación el mes pasado encontró que los incidentes antisemitas en EE. UU. están en su nivel más alto desde que la organización comenzó a registrarlos en 1979. Los datos publicados por la policía federal (FBI) en marzo muestran que la cantidad de delitos de odio denunciados también aumentó en 2021.

El protagonista de “Conan the Barbarian” (Conan el Bárbaro) dijo que no sabía la razón que había detrás del aumento del odio y la violencia antisemita, pero subrayó que “tenemos que encontrar una manera de atenuarlo”.

“Creo que está muy claro que cuanto más liberales somos con los problemas sociales, ves que el otro lado se enoja cada vez más y hay más y más odio en general”, insistió el político republicano.

“Hay personas que crearon la insurrección y se volvieron absolutamente locos en Washington el 6 de enero (de 2021, en el intento de tomar el Capitolio de EE.UU.). Y son tantas las personas que están enojadas. No solo enojados los blancos contra los negros, o la gente contra los judíos y todo eso, sino solo enojado en general”.

También dijo que no le preocupa que el expresidente Donald Trump aparezca como favorito del Partido Republicano para ganar las elecciones en 2024 y aventuró que no cree que pueda lograr un nuevo mandato.

“Ser uno de los principales candidatos de un partido y dejar que caven este hoyo cada vez más profundo hará que sea más fácil para los demócratas ganar”, dijo Schwarzenegger.

“Es triste ver eso. Que no pudieron encontrar un nuevo talento, con una nueva cara que sea una persona razonable, lista e inteligente que pueda liderar este país con el punto de vista republicano”, concluyó.