Schwarzenegger tendrá su primer rol protagonista en 5 años gracias a una comedia navideña

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Arnold Schwarzenegger tendrá su primer papel protagonista en cinco años gracias a la comedia familiar navideña ‘The Man With The Bag’, informó el medio Deadline.

El que también fuera gobernador de California (2003-2011) no lideraba un proyecto cinematográfico desde que rodó ‘Kung Fury 2’ en 2019, año en el que también apareció en la cinta ‘Terminator: Dark Fate’.

El filme, que comenzará a filmarse a finales de este año y estará producido por el estudio MGM, propiedad de Amazon, también reunirá en el reparto principal al actor estadounidense Alan Ritchson, conocido por su desempeño en series como ‘Reacher’ o en la décima y más reciente entrega de la saga ‘Fast and Furious’.

Hasta el momento se desconoce qué papel hará cada uno, pero MGM ya ha revelado la sinopsis de esta película, que comienza cuando Papá Noel sufre un atraco y le roban su gran saco de regalos.

Tras esto, contacta con Vance, un antiguo amigo y exratero, para formar equipo junto a la propia hija de Santa y un grupo de elfos inadaptados que le ayudarán a recuperar su bolsa mágica y salvar así la Navidad.

El director es el coreógrafo Adam Shankman, quien ya se prodigó anteriormente en la gran pantalla con comedias como ‘Hairspray’ (2007), donde contó con un elenco compuesto por estrellas como John Travolta o Zac Efron, entre otros.

Schwarzenegger, aclamado masivamente por varias generaciones gracias a ‘Terminator’, también estará próximamente en el filme de acción ‘Breakout’, protagonizó el año pasado la serie ‘Fubar’ (Netflix) y el pasado fin de semana presentó un segmento de la 96 edición de los Óscar junto a Danny DeVito y Michael Keaton.