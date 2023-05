Scotty McCreery invita a Gusy para poner sabor latino en “Why She Gotta Be Like That”.

*La estrella del country invita a Gusy tras escucharlo en Instagram

Los Angeles, (Notistarz).- La estrella estadounidense de música country, Scotty McCreery, invitó al cantautor colombiano, Gusi, para cantar con una mezcla latina el éxito de McCreery “Why She Gotta Be Like That”.

“Conocí a Gusi después de escucharle interpretar ‘Why You Gotta Be Like That’ en Instagram. Siempre es un halago que alguien versione una de tus canciones, y él tiene tanto talento que le pregunté si quería aportar algo de sabor latino al tema. Aportó muchísimo”, comentó McCreery, quien tiene raíces latinas.

Señaló que “fue muy divertido hacer una nueva versión de esta canción a dúo con Gusi, así que decidimos llamar a esta versión ‘Why She Gotta Be Like That'”.

Por su parte Gusi afirmó: “Estoy muy agradecido a Scotty y a su equipo por invitarme a participar en esta canción. Para mí es un orgullo colaborar con él, ya que admiro mucho su música. Además, he crecido escuchando música country y grabar esta canción con este gran intérprete fue más de lo que imaginaba.”

Esta canción escrita por McCreery, James McNair y Jordan Schmidt, con Gusi se aportó letra adicional y traducción al español a la mezcla latina, que “es salvajemente contagiosa” para la banda sonora del verano 2023.

Gusi es uno de los artistas revelación de Colombia y este año ha participado en el showcase en el renombrado Gibson Showroom de Miami en marzo pasado.

Así como en el lanzamiento de dos singles, el tema de bachata “Cuándo”, y “Duele”, una colaboración con el cantautor colombiano Andrés Cepeda.