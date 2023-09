Se forma la tormenta Rina en el centro del Atlántico y puede fortalecerse

Miami, (EFE).- La tormenta tropical Rina se formó este jueves en el centro del Océano Atlántico con pronóstico de “algún fortalecimiento gradual” durante los próximos días, aunque por el momento no afecta territorio alguno, mientras la tormenta Philippe permanece al este de las Antillas Menores.

En su boletín más reciente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos informó que Rina se formó esta mañana sobre el centro del Atlántico tropical con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km).

A las 15:00 GMT, el centro de Rina fue localizado a 1.190 millas (1.915 km) al este del norte de las islas de Sotavento (Antillas Manores) y el sistema se desplaza hacia el noroeste a una velocidad e 10 millas por hora (17 km).

Se espera que esta tormenta gire más hacia el oeste entre esta tarde y mañana, y no tiene actualmente en efecto vigilancias ni avisos costeros, indicó el observatorio con sede en Miami, Florida.

De acuerdo con el gráfico de trayectoria, Rina enfila hacia las islas Bermudas la próxima semana.

Por su parte, la tormenta tropical Philippe permanecerá al este del norte de las islas de Sotavento durante los próximos días, y aunque no ofrece por el momento peligros costeros las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas, además de Puerto Rico, deben monitorear el progreso de este sistema, alertó el NHC.

El centro de Philippe fue localizado a 560 millas (895 km) al este del norte de las Antillas Menores con vientos de 50 millas por hora (85 km/h).

En una actualización difundida el pasado agosto, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) de EE.UU. vaticinó una temporada de huracanes en el Atlántico “por encima de lo normal”, con la formación de entre 14 y 21 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 11 serían huracanes.

En la actual temporada, que concluye el próximo 30 de noviembre, se han formado 6 huracanes, y uno de ellos, Lee, alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson.