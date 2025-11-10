¿Se pueden transmitir las bacterias bucales por los besos? La Dra. Vivian Menéndez aclara los mitos sobre las caries contagiosas

¿Un beso puede contagiar una caries? La respuesta, según la odontóloga Dra. Vivian Menéndez, es sí… y no. La especialista en odontología cosmética y regenerativa explica que, aunque las caries no se “pegan” como un resfriado, las bacterias que las causan sí pueden transmitirse entre personas, especialmente a través de la saliva.

“Existen ciertas bacterias, en específico el Streptococcus mutans, que son capaces de destruir el esmalte dental a través de los ácidos que producen”, explica la Dra. Menéndez, fundadora de Art Dental Studio. “Estos ácidos se forman cuando quedan restos de comida en los dientes, y las bacterias los aprovechan para multiplicarse”.

Según la doctora Menéndez, los bebés nacen sin bacterias en la boca, por lo que suelen adquirirlas de los adultos cercanos, en especial de las madres, al compartir cubiertos o dar besos en la boca. De esta manera, los hábitos cotidianos pueden facilitar la transmisión de las bacterias que eventualmente causan caries.

“Cuando somos adultos, la mayoría ya tenemos en la saliva Streptococcus mutans, pero para que se produzca una caries es necesario que exista también la placa dental”, aclara. “Esa película de restos de comida que no se retira con el cepillado es el ambiente perfecto para que las bacterias actúen”.

La especialista resalta que las caries son una infección multifactorial, donde influyen la higiene, la dieta y los hábitos de cuidado.

En redes sociales se han vuelto virales besos arruinados por una mala higiene bucal y carillas mal colocadas. Entre las confesiones más comentadas: mal aliento, encías inflamadas y carillas que dejan espacios donde se acumula placa y bacterias.

Dentistas advierten que este tipo de situaciones no sólo son incómodas, sino también un reflejo de problemas serios de salud oral. Las carillas mal ajustadas pueden atrapar restos de comida y provocar gingivitis, mal olor o incluso caries debajo del material.

La moraleja, según los expertos: antes de dejarte llevar por una sonrisa perfecta para Instagram, asegúrate de que tus carillas estén bien colocadas, mantén una buena rutina de cepillado y visita a tu odontólogo regularmente. Nadie quiere que su beso se vuelva viral… por las razones equivocadas.

Las recomendaciones de la Dra. Vivian Menéndez para prevenir las bacterias bucales son simples pero efectivas:

-Cepillarse los dientes después de cada comida.

-Evitar compartir utensilios o cepillos dentales.

-No besar en la boca a los bebés o niños pequeños.

-Visitar regularmente al dentista para limpiezas y revisiones.

“La prevención empieza en casa”, concluye la Dra. Menéndez. “Cuidar tu higiene oral no solo protege tu sonrisa, sino también la de las personas que más quieres”.

Para más consejos sobre salud bucal y prevención dental, sigue a la Dra. Vivian Menéndez en sus redes sociales: @artdentalstudio_