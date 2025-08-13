Se realiza la ceremonia de pesaje para la tercera etapa del WBC Boxing Grand Prix

Los competidores de la tercera fase cumplieron con el compromiso para poder enfrentarse en busca de un boleto a las semifinales

Riyadh, Arabia Saudita– El WBC Boxing Grand Prix, primer mundial de boxeo en la historia, está en su tercera etapa, con sede en Riyadh, Arabia Saudita. Este torneo fue creado por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en inglés), Mauricio Sulaimán, en conjunto con su excelencia, Turki Alalshikh, consejero de la Corte Real de Arabia Saudita.

Este Gran Premio cuenta con cinco etapas repartidas a lo largo del año, empezando la primera etapa en abril, la segunda en junio, la tercera en agosto, cuarta en octubre y la gran final en diciembre.

En el WBC Boxing Grand Prix participan boxeadores de 4 divisiones distintas: Pluma, Superligero, Mediano y Completo. Cada división tendrá dos boxeadores de reserva en caso de lesión o imprevisto

Los ganadores del WBC Boxing Grand Prix serán acreedores a un premio económico, una pelea mandatoria por el título plata del WBC de las respectivas divisiones, y levantarán el espectacular “Trofeo José Sulaimán”.

Esta tercera etapa se celebra el miércoles 13 de agosto. Los participantes cumplieron con la ceremonia de pesaje registrando el límite de su respectiva división. El Comité de Competición del Torneo del WBC, en colaboración con la Comisión de Boxeo del Oriente Medio y NAS Medical Limited, informó a todos los boxeadores que habrá un límite de peso en el pesaje.

A los boxeadores que participan en las divisiones de peso pluma y superligero se les permitió un límite de dos libras arriba de la división y a los pesos medianos se les permite un límite de dos libras y media más, esto debido a las implicaciones de un viaje tan largo hasta Arabia Saudita para la mayoría de los competidores.

Resultados del pesaje oficial

Peso Pluma:

Yusuf Adisa Adeniji (Nigeria) 127.4 libras V.S. Yoni Valverde (Francia) 126.3 libras.

Iman Joshua Lee (Estados Unidos) 127.7 libras V.S. Bekizziwe Matise (Sudáfrica) 127.2 libras.

Mohamed Qamili (Italia) 127.8 libras V.S. Troy Nash (Estados Unidos) 127.9 libras.

Brandon Mejia (México) 127.2 libras V.S. Ayubkhon Bakhtiyorov (Uzbekistán) 127.3 libras.

Peso Superligero:

Sanatali Toltayev (Kazajistán) 140.9 libras V.S. Danylo Lozan (Ucrania) 141.8 libras.

Carlos Utria (Colombia) 141.9 libras V.S. Spencer Wilcox (Canadá) 141.5 libras.

Mujibillo Tursunov (Uzbekistán) 141.3 libras V.S. Misael Cabrera Urias (México) 141.2 libras.

Fiorenzo Priolo (Italia) 141.8 libras V.S. Ntethelelo Nkosi (Sudáfrica) 141.4 libras.

Peso Mediano:

Dmytro Rybalko (Ucrania) 164.0 libras V.S. Derek Pomerleau (Canadá) 162.4 libras.

Dylan Biggs (Australia) 161 libras V.S. Petro Frolov (Ucrania) 161.6 libras.

Carlos Sinisterra (Colombia) 162.4 libras V.S. Ephrem Bariko (Francia) 158.3 libras.

Emiliano Aguillon (México) 161.1 libras V.S. Lancelot De la Chapelle (Francia) 161.0 libras.

Peso Completo:

Devon Young (Estados Unidos) 216.5 libras V.S. Keaton Gomez (Sudáfrica) 217.6 libras.

Piotr Lacz (Polonia) 222.7 libras V.S. Kevin Ramirez (Argentina) 204.7 libras.

Ahmed Krnjic (Bosnia & Herzegovina) 268.7 V.S. Tsotne Rogava (Ucrania) 250.1 libras.

Dante Stone (Estados Unidos) 257.9 libras V.S. Youness Baalla (Marruecos) 267.9 libras.

La transmisión del WBC Boxing Grand Prix será a través de la plataforma de streaming DAZN: ingresando a http://dazn.com/wbc.