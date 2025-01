Se registran largas filas en el consulado de Colombia tras crisis con EEUU

Miami, 29 ene (EFE).- La sede del consulado de Colombia en Miami ha congregado en los últimos días una mayor cantidad de ciudadanos de ese país, un incremento registrado tras la tensión diplomática suscitada el fin de semana, según reportan medios locales del sur de Florida (EEUU).

De acuerdo al canal local WSVN, cientos de nacionales de ese país han empezado a formar desde la mañana del lunes largas filas en la sede consular ubicada en Coral Gables, al sur de Miami, para realizar diferentes trámites, incluidos la renovación de pasaportes.

La colombiana Carolina Agudello dijo al medio que teme por miembros de su familia que están en situación irregular y quienes ni se atreven a salir de casa. “Están pagando sus impuestos, sólo están aquí para trabajar, no hacen daño a nadie. Duele verlos así”, señaló.

La oficina consular no ha respondido hasta el momento a preguntas hechas a EFE, pero ha publicado una guía con los derechos de los migrantes en Estados Unidos y que incluye una pauta sobre “cómo actuar frente a posibles situaciones de hostigamiento migratorio”.

El pasado domingo, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazara recibir dos aviones con migrantes deportados desde EE.UU., Trump anunció la imposición de aranceles del 25 % a Colombia y advirtió que en una semana subirían al 50 %, además de revocar visados.

En respuesta, Petro ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, aplicar el principio de reciprocidad y elevar los aranceles de importaciones estadounidenses en un 25 %.

Tras varias horas de tensión diplomática, ambos países anunciaron por la noche una resolución del conflicto, con el levantamiento de las restricciones una vez aterricen los primeros aviones de deportación en Bogotá.

No obstante, a pesar de esta resolución, algunas plataformas y cuentas en redes sociales como Only in Dade hicieron eco el martes de largas colas y esperas en migraciones para cientos de colombianos que arribaban al aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida (EEUU), procedentes de su país, incluso sin importar si tenían doble nacionalidad o su estatus migratorio en regla.