Sebastian Korda se desploma ante Taro Daniel

Redacción deportes, (EFE).- Después de ganar con solvencia el primer set, el estadounidense Sebastian Korda se desplomó ante el japonés Taro Daniel, procedente de la fase previa y se despidió del torneo de Atlanta.

No atraviesa una buena época el jugador de Florida de 22 años considerado como uno de los más prometedores del circuito. No competía Korda desde hace un mes, en el torneo de Eastbourne sobre hierba. Perdió su primer encuentro contra el australiano John Millman.

Ocurrió lo mismo en Atlanta pero ante un rival de menor rango. Taro Daniel está fuera de los cien primeros del mundo y accedió desde la previa al cuadro principal. Korda, que pareció despuntar en el 2021 con el título en Parma y la final en Delray Beach, este año no ha ido más allá de las semifinales en Estoril.

Contra Daniel decayó con la misma rotundidad con la que empezó el partido (1-6, 6-1 y 6-3). Y sucumbió en una hora y 47 minutos. El nipón será el rival del cuarto favorito del torneo, el estadounidense Frances Tiafoe.

También se quedó fuera del torneo el local Marcos Giron que cayó en tres sets frente el coreano Soonwoo Kwon por 7-6(3), 4-6 y 7-5. El norteamericano perdió después de dos horas y media ante un rival con el que nunca antes había jugado y que en lo que va de curso nunca ha superado la segunda ronda en un torneo ATP.

El jugador coreano se enfrentará al ganador del duelo estadounidense entre Jack Sock y Tommy Paul.