Sebastián Méndez, el último auxiliar de Maradona, queda fuera del Tijuana

Tijuana (México), (EFE).- Tijuana anunció que el argentino Sebastián ‘Gallego’ Méndez, quien fuera el último auxiliar técnico de Diego Armando Maradona, fallecido en 2020, dejó de ser su entrenador por problemas familiares.

“El club Tijuana informa que por motivos personales y familiares el profesor Sebastián Méndez deja la dirección técnica de nuestro primer equipo. Entendemos y apoyamos a Sebastián en estos momentos y agradecemos su entrega y pasión”, fue el mensaje del equipo.

Méndez fue la mano derecha de Maradona en su último trabajo como estratega con Gimnasia y Esgrima de la Plata de la liga argentina en 2019.

Incluso se especuló en la prensa de su país que quien tomaba las decisiones en los últimos partidos del equipo era el apodado ‘Gallego’ y no Maradona, quien falleció el 25 de noviembre del 2020.

Méndez llegó al Tijuana en sustitución del uruguayo Robert Dante Siboldi al final del Apertura 2021, torneo en el que sólo dirigió cinco partidos con balance de dos triunfos, dos empates y una derrota, y no pudo evitar que el equipo terminara último.

La mejoría no llegó en el Clausura 2022, certamen en el que Méndez no clasificó a su equipo a la fase final y terminó en la posición 17 de 18 con un récord de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas.

El ‘Gallego’ empezó su carrera como entrenador en el San Lorenzo de la liga de su país, donde también dirigió al Banfield, Atlanta, Platense, Gimnasia de Jujuy, Godoy Cruz, en un par de ocasiones, y Belgrano de Córdoba.

También cuenta con experiencia en el fútbol de Chile, donde se sentó en el banco del Palestino y en Colombia con el Deportivo Cúcuta.

Tijuana se fundó en el 2007 y llegó a la primera división en 2011, a pesar de ello ya presume un campeonato de liga que consiguió en el Apertura 2012 bajo la dirección técnica del argentino Antonio Mohamed.

A pesar de no tener aún al sustituto de Méndez, Tijuana arrancó su pretemporada este miércoles con trabajos de playa en Mazatlán, Sinaloa.