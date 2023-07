Sebastián Yatra actuará junto al pianista chino Lang Lang en un concierto en Madrid

Miami, (EFE).- El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra confirmó a través de las redes sociales que acompañará al pianista chino Lang Lang en el concierto denominado The Disney Book que este ofrecerá en Madrid el próximo 3 de julio.

Yatra señaló que “será un sueño” acompañar a Lang Lang en The Disney Book para interpretar juntos la canción “Dos oruguitas”, de la película “Encanto” (Disney, 2021), en el Auditorio Nacional de Madrid, concierto en el que participarán varios artistas invitados.

Yatra recibió de Lang Lang, una de las figuras más destacadas y mediáticas de la música clásica, una “invitación muy especial” por Instagram y Facebook, señaló en un comunicado la agencia de relaciones públicas de su compañía de discos.

Ambos artistas ya interpretaron esta canción en la grabación del disco The Disney Book.

El concierto también contará con la participación de la cantante y pianista Gina Alice, de padres germano-coreanos; el maestro de erhu (violín chino de dos cuerdas) Guo Gan, el cantante de jazz español Zenet y el guitarrista también español Rafael Aguirre.

Yatra interpretó “Dos oruguitas” también en la gala de los Óscar de 2022, un tema por el que estuvo nominado a la Mejor Canción Original.

El concierto, dirigido a públicos de todas las edades, será “un viaje musical repleto de emociones en el que Lang Lang reinventará alguna de las canciones inolvidables de las películas más icónicas de Disney”, entre otras “Blancanieves”, “Encanto”, “La bella y la bestia”, “Pinocho” o “Frozen”.

La gira de este álbum, que Lang Lang publicó con Deutsche Grammophon en 2022, se ha presentado ya en el Hollywood Bowl junto a Los Ángeles Philharmonic, y en el Royal Albert Hall de Londres con la Royal Philharmonic Orchestra.

Las versiones de las canciones están adaptadas por algunos de los mejores arreglistas del mundo como Stephen Hough, Natalie Tenenbaum o Randy Kerber.

Yatra es uno de los más importantes exponentes del pop en español a nivel global, con ventas multiplatino. Su éxito “Tacones Rojos” fue número uno en la radio española, “tuvo más de mil millones de oyentes y acumuló 62 semanas en listas” de éxitos, según la compañía.