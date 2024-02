Sebastián Yatra confiesa que preferiría relaciones abiertas porque no podría ser fiel

Madrid, (Notistarz).- El cantante colombiano Sebastián Yatra indicó que no podría ser fiel en un noviazgo, por lo que se plantea en el futuro tener relaciones abiertas y no tan tradicionales.

Sus declaraciones fueron hechas para el podcast “A solas con…” que conduce la española Vicky Martín Berrocal y sorprendió por la forma en la cual ve las relaciones amorosas y las relaciones pasajeras.

Yatra, quien estuvo nominado al Oscar por la canción “Dos oruguitas”, reveló en esa plática que ha estado enamorado de dos personas en su vida, de la española Aitana y de la argentina Tini Stoessel, de las cuales indicó, dejaron una huella positiva en su vida.

“Estas dos relaciones han sido más amor mutuo, donde me he sentido bien porque ha sido muy bonito… Mi máximo de una relación ha sido un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel”, dijo durante el podcast.

Agregó que mantiene siempre una lucha por mantener sus relaciones estables a largo plazo: “Con el tipo de vida que tengo, pienso de una manera más abierta y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI’’

“Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor”, indicó y confesó que cuando está en una relación, prefiere reducir sus salidas nocturnas para no ser infiel.

Reconoció que estar en una relación implica restricciones y sacrificios, aunque indicó que la honestidad y la comunicación son fundamentales en cualquier relación. Sus declaraciones levantaron un debate entre internautas.

Notistarz/Staff