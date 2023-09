Sebastián Yatra publica “Energía Bacana” en un momento personal “de mucha luz y felicidad”

Miami, (EFE).- El cantante colombiano Sebastián Yatra se encuentra en medio de un momento personal de “mucha luz, de mucha felicidad” y conexión consigo mismo, como lo atestigua su nuevo sencillo, “Energía Bacana”, según señaló en una entrevista con EFE.

El tema, producido por los galardonados Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y publicado la noche del jueves, fue compuesto de una manera orgánica y bajo una “inspiración especial”, dijo el intérprete sobre un sencillo que supone el tercer adelanto del que será su próximo disco de estudio.

“Esta canción representa mucho el lugar donde estoy emocionalmente en mi vida ahorita y la paz que siento la gran mayoría del tiempo”, agregó el cantante, quien como artista sintió que era importante compartir esa “coherencia de cuerpo, mente y alma” en la que se encuentra.

“Estoy en un momento de mucha luz, de mucha felicidad, de mucho agradecimiento”, ahondó Yatra, quien además, como ya lo hiciera en “Tacones Rojos”, se involucró en la dirección del video promocional que acompaña el corte.

Para reflejar esa “energía que ilumina”, el colombiano pidió a la modelo Georgina Rodríguez que asuma el rol protagonista del video, en el que además hace una breve aparición la pareja de esta, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

El colombiano se muestra sumamente agradecido por la participación de la estrella del fútbol, de quien se declara “un admirador a muerte”, y de Georgina, a la que conoció el año pasado durante la ceremonia de los premios Grammy.

“Ella es una chica súper generosa, súper amable, una gran mamá, gran esposa y esta letra también representa un poco de ese amor que tiene hacia su pareja, hacia Ronaldo”, declaró el colombiano, quien es consciente del valor que supone que Georgina y Ronaldo aparezcan en el video.

“Obviamente, el hecho de que ellos estén ahí va a hacer que millones y millones de personas más vean ‘Energía Bacana’ y que tengan la oportunidad de conocer esta letra y esa sensación que te queda después de escuchar la canción”, argumentó.

TOMANDO EL AÑO CON “ENERGÍA BACANA”

El sencillo formará parte del que será su próximo álbum de estudio, que prevé publicar el próximo año y luego de que termine de colocar “las piezas del rompecabezas” de lo que será el futuro disco, cuyo concepto ya tiene claro y estima que reflejará “una evolución musical muy grande”.

“Pienso que esa evolución principalmente se empieza a notar con ‘Energía Bacana’, porque el sonido da varios pasos para adelante. Varias personas me han dicho que ‘Energía Bacana’ es su canción favorita y creo que entiendo por qué. Es una canción en la que funciona mucho el “menos es más'”, ahondó.

El sencillo es la nueva entrega de Yatra, ganador de dos premios Latin Grammy, tras publicar en mayo de este año “Vagabundo” junto a Manuel Turizo y Beéle, certificado platino en Estados Unidos y con varias certificaciones oro en Latinoamérica, además de acumular más de 88 millones de visualizaciones en YouTube.

Su galardonado tercer álbum de estudio, “Dharma” (2022), que debutó en la primera posición de la lista global de Spotify, es uno de los argumentos por el que la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) lo va a condecorar como “Artista del Año” el próximo 19 de septiembre en Washington, junto a Emilio y Gloria Estefan.

“Es un honor que me estén dando este reconocimiento como artista que representa a los latinos. Yo espero poder seguir dando lo mejor de mí en mi vida, no solamente en mi música”, señaló el cantante, dos veces nominado a los premios Grammy.

Entre los 100 artistas más reproducidos en Spotify, el cantante registra en ese servicio de streaming más de 37 mil millones de reproducciones globales y más de 26 millones de oyentes mensuales, pero no se marea con las cifras.

“Estoy listo con toda la energía bacana para seguir dando lo mejor de mí y seguir creciendo”, aseveró.