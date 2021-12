Sector de telefonía de México afronta nuevos retos para mejorar conectividad

Ciudad de México, (EFE).- El sector de la telefonía de México afronta el nuevo año con el reto de ofrecer planes más económicos que permitan más tiempo de conexión dado el bajo consumo mensual en un país en el que el 80 % de las líneas telefónicas móviles son de prepago.

Durante 2021, el sector de telefonía está recuperando sus niveles previos a la pandemia, ya que entre abril y junio, Telcel, AT&T y Movistar acumularon ingresos por 3.500 millones de dólares, según datos de la consultora The CIU difundidos este martes.

El mercado mexicano está dominado por la empresa Telcel, propiedad del grupo Slim, con una cuota de mercado del 61% en términos de líneas y de 71% en ingresos.

Ello supone un estancamiento en las ofertas de datos y en su nivel de precios, a pesar de la entrada en el mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) con planes de datos ilimitados con un consumo promedio de datos por usuario de 3.8 GB al mes.

De acuerdo con The CIU, entre abril y junio de 2021, Telcel obtuvo 2.700 millones de dólares, un 28% mayor que en el mismo periodo del año anterior.

AT&T tuvo, por su parte, unos ingresos de 690 millones de dólares, 23% más que al año pasado, mientras que Movistar generó 96 millones de dólares, un alza de 13,8 % en sus ingresos.

Los OMV, por su parte, alcanzaron unos ingresos totales de 44 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que significa un crecimiento del 125% sobre el mismo periodo de 2020.

Con este auge, el sector de los OMV incrementa su participación en el mercado móvil hasta el 1,2 % y se espera que esta cifra vaya aumentando progresivamente.

Sobre el tipo de servicios que contrataron los mexicanos, el segmento de prepago dominó con un 82 %. Los operadores móviles virtuales tienen el mayor número de líneas en las que el usuario paga antes de usar el servicio.

NUEVAS OPORTUNIDADES

Un ejemplo de las nuevas oportunidades en el sector mexicano de telefonía lo representa la empresa Diri Telecomunicaciones con su marca PilloFon que ofrece a los usuarios planes mas económicos y con mayor capacidad mensual de conectividad.

“Hay grandes oportunidades de crecimiento en México y hemos logrado ofrecer unos precios muy competitivos porque nuestro gasto en marketing es modesto”, explicó este martes Alejandro Corsi, fundador y CEO de Diri Telecomunicaciones.

PilloFon ofrece planes que no superan los 3.500 pesos anuales (175 dólares) en su plan más completo plan con acceso a redes sociales, SMS, llamadas ilimitadas y 40GB al mes.

Corsi señala que en México “los precios han sido históricamente elevados y el consumo mensual muy bajo porque lo normal es no tener saldo. La gente recarga de 50 en 50 pesos y se queda sin saldo a los pocos días”.

“Queremos cambiar el panorama y ofrecemos planes muy económicos para que todos estén siempre conectados y atender todas sus necesidades dentro de sus posibilidades económicas que hasta ahora no era posible dado el elevado precio”, agregó.

La empresa cuenta ya con 100.000 líneas activas cifra que espera doblar en 2022 y llegar hasta el millón en 2025.

“La mayoría de nuestros clientes son referidos lo que es mucho más estable . Un 80 % llegan recomendados por otros usuarios satisfechos con el servicio lo que es una garantía”, afirma Corsi.

Parte de la estrategia comercial de la marca Pillofon se basa también en una oferta de premios entre los clientes que puede ser desde el último modelo de IPhone hasta premios en metálico que pueden ser donados a causas sociales.