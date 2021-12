Selena Gómez estrena su primera serie en español como productora

Miami, (EFE).- La cantautora, productora y actriz estadounidense Selena Gómez estrenará en calidad de productora ejecutiva su primera serie en español, el documental “Mi Vecino, el Cartel”, que podrá verse en la plataforma global de streaming que Univision lanzará en 2022, anunció la corporación televisiva.

“Mi Vecino, el Cartel”, una serie documental que narra la historia del asesinato a sangre fría en 2013 de Juan Guerrero Chapa, un ex abogado del Cartel mexicano del Golfo, será producida por Selena Gómez de la mano de su compañía July Moon Productions, informó la cadena hispana.

“Soy fanática de las series sobre crímenes reales, y el caso del homicidio de Juan Guerrero Chapa me interesó inmediatamente. No solo tuvo lugar cerca de donde crecí en Texas, sino que es una historia como ninguna”, dijo Selena Gómez en un comunicado.

“Mi Vecino, el Cartel” cuenta la historia del asesinato de Guerrero Chapa, un ex abogado del cartel que colaboraba a alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, y narra también la investigación y el juicio.

La serie documental consta de tres partes y explora cómo el asesinato “reveló los tentáculos de los carteles mexicanos en Estados Unidos, así como el choque entre la suntuosa vida de Southlake, Texas, y el oscuro mundo de los carteles de la droga, que conmocionó a la ciudad”, adelantó el medio de comunicación.

“Gracias a un acceso sin precedente al fiscal encargado, extensos archivos del caso y entrevistas, la serie revela un drama familiar que involucra a padres, riñas familiares y una sed de venganza, además de los muchos detalles que siguen apareciendo hasta hoy, ya que la búsqueda por justicia continúa”, añade el comunicado.

Según la investigación de la oficina del fiscal general, Guerrero Chapa fue asesinado la tarde del 22 de mayo de 2013, cuando se encontraba haciendo compras con su esposa en un lugar público de Southlake.

Guerrero Chapa era el abogado del exlíder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas, quien fue capturado en 2003 por las autoridades mexicanas, extraditado en 2007 a Estados Unidos y condenado en 2010 a 25 años de cárcel por narcotráfico.

“Estoy muy entusiasmada de asociarme con Univision y realmente profundizar en todos los aspectos que escondían su doble vida”, afirmó Selena Gómez.

“A medida que construimos la plataforma más grande de streaming en español del mundo, un servicio que será indispensable para esta audiencia, una de nuestras principales prioridades es ofrecer voces e historias diversas, e invertir en creadoras latinas”, señaló por su parte Rodrigo Mazón, vice presidente ejecutivo en Univision.

“Estamos orgullosos de darle la bienvenida a Selena Gómez a nuestra cartera de reconocidos creadores de fama internacional, los cuales contribuirán a la creación de contenido culturalmente relevante y el mejor en su clase”, agregó.