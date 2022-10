Selena Gomez: My Mind & Me” se estrenará a nivel global en Apple TV+ el 4 de noviembre de 2022

Apple Original Films presenta el tráiler del esperado documental sobre la cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y activista Selena Gómez, “Selena Gomez: My Mind & Me”, dirigido y producido por Alek Keshishian (“Madonna: Truth or Dare”). El anuncio se hizo hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, para apoyar la educación y la conciencia mundial sobre la salud mental, mientras Selena comparte valientemente su propio camino en esta reveladora película.

Después de estar años en el foco de atención, Selena Gómez alcanzó un estrellato inimaginable. Pero justo cuando llegó a un nuevo pico de fama, un giro inesperado la llevó a la oscuridad. Este documental excepcionalmente crudo e íntimo abarca su recorrido de seis años hacia una nueva luz.

Como artista discográfica, Gómez ha vendido más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y ha acumulado más de 45.000 millones de reproducciones globales de su música. Este año, recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie aclamada por la crítica “Only Murders in the Building”, en la que actúa junto a Steve Martin y Martin Short. Alek Keshishian dirigió el documental más exitoso de su tiempo: el emblemático film aplaudido por la crítica “Madonna: Truth or Dare”, que todavía se considera una de las películas más influyentes de su género. Esta película es el segundo proyecto de Apple con las productoras Lighthouse Management + Media e Interscope Films luego de su colaboración en el documental nominado al premio Emmy “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”.

