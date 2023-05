Selena Gomez presentará dos programas televisivos de cocina para Food Network

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La cantante y actriz Selena Gomez será la presentadora de dos programas de cocina del canal de televisión Food Network, de Warner Bros. Discovery, que se estrenarán a finales de 2023 y principios de 2024.

La empresa de entretenimiento informó en un comunicado que el primer proyecto protagonizado por Gomez será “una nueva serie centrada en la celebración”, que llegará “justo a tiempo” para las fiestas de fin de año.

El otro programa, reunirá a la cantante de “Love You Like a Love Song” con los mejores chefs de Estados Unidos para preparar desde sus cocinas sus platos más populares.

La cadena de televisión no anunció el nombre que tendrán estas dos producciones, ni la fecha exacta en la que verán la luz.

En 2020, Gomez lanzó “Selena + Chef” para la plataforma de “streaming” HBO Max, su primer programa de cocina en el que en cada episodio se enfrentaba a un nuevo reto gastronómico desde los fogones de su casa.

El proyecto surgió en medio del encierro provocado por la pandemia, y la última temporada lanzada en 2022 recibió una nominación a los Primetime Emmy de 2023, como serie culinaria destacada.

En los últimos años la carrera de Gomez, que por mucho tiempo estuvo más centrada en la música, ha vuelto a tomar un fuerte impulso en la televisión.

Actualmente la cantante de 30 años protagoniza y produce la serie “Only Murders in the Building”, en la que interpreta a Mabel Mora, una aficionada a las historias de crimen, que termina envuelta en un caso real.

Su trabajo le valió un premio People’s Choice en 2021, así como una nominación a los Globos de Oro de 2023.

El estreno de la tercera temporada de “Only Murders in the Building”, en la que también participan Steve Martin y Martin Short, está previsto para el próximo 8 de agosto y contará con una actuación especial de Meryl Streep.