“Selling To Her”, una guía para conectar con el verdadero motor del mercado actual: la mujer

“La mujer de hoy no quiere que le vendan, quiere que la comprendan”, afirma su autora Maraly Caban.

Maraly Caban, reconocida top producer en bienes raíces de Estados Unidos, estratega de ventas y conferencista, lanzó su primer libro “Selling To Her” ™, una guía innovadora, provocadora, inteligente y necesaria para todo profesional que quiera conectar con el verdadero motor del mercado actual: la mujer.

En un mundo donde las mujeres controlan el 85% del consumo global y, que para 2030, manejarán más del 50% de la riqueza mundial, “Selling To Her” ™ llega como una llamada urgente a replantear el juego de las ventas.

“Ella no quiere que le vendas. Quiere que la comprendas”, afirma Caban.

Con su exclusivo S.E.X.Y. METHOD™, una fórmula que transforma por completo la manera de venderle a la mujer moderna. S.E.X.Y METHOD™. significa: Storytelling, Empatía, eXperiencia curada y Yo auténtico. La autora revela cómo las estrategias tradicionales están obsoletas y propone un enfoque más emocional, auténtico y conectado, donde el nuevo ROI se mide en relaciones, impacto y conexión real.

Antes de ser una de las agentes inmobiliarias más destacadas del mercado, Maraly fue modelo, estudió comunicación social y se convirtió en esposa, madre de dos hijas y parte de una familia que desafió convenciones. Estas experiencias moldearon su capacidad de entender las decisiones humanas desde la empatía, el contexto y la emoción.

La chispa detrás del libro se dio luego de asistir a una conferencia Bloomberg sobre mujer, dinero y poder, donde la ejecutiva financiera Ida Liu confirmó lo que Maraly ya intuía desde su práctica diaria: las mujeres no solo compran, también invierten, deciden y transforman. “Yo también había pensado que el mundo de las ventas tiene que reescribir su narrativa”, dice Maraly. “Ellas deciden incluso cuando no son quienes ponen el dinero. Porque compran con visión, con propósito y con un deseo real de cambiar su entorno”.

“Selling To Her” ™ no es solo un libro de ventas. Es una revolución estratégica para quienes entienden que venderle a ella no es una tendencia, es el futuro.

Sobre Maraly Caban: En 1988, Maraly Cabán llegó a Miami justo cuando la ciudad comenzaba a transformarse y a perfilarse como la metrópoli vibrante y multicultural que es hoy. Desde entonces, ha sido testigo —y protagonista— de su evolución. Vio de primera mano la transformación de South Beach, el auge de Brickell como distrito financiero, el renacer artístico de Wynwood y el crecimiento del lujo en zonas como Pinecrest, South Miami y Coral Gables. Cada cambio, cada nuevo desarrollo, lo vivió desde la primera fila. Con más de una década de experiencia en bienes raíces, Maraly no solo aporta conocimiento del mercado, sino una visión única nacida de décadas respirando la esencia de Miami. Conoce el ritmo de cada barrio, entiende las sutilezas que los hacen únicos y anticipa las tendencias que marcarán el futuro del sector inmobiliario.