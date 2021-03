Senado confirma por primera vez a un latino como secretario de Salud

Washington, (EFE News).- El Senado confirmó este jueves como secretario de Salud y Servicios Humanos al actual fiscal general de California, Xavier Becerra, quien se convirtió en el primer latino en asumir este puesto en la historia del país.

La Cámara Alta confirmó a Becerra, de raíces mexicanas, con 50 votos a favor y 49 en contra.

El único apoyo republicano fue el de la senadora moderada Susan Collins de Maine, mientras que el resto de sus compañeros de bancada votaron en contra.

El proceso para confirmar a Becerra se convirtió en una agria batalla partidista, en la que los demócratas lo defendieron sin reservas alabando su defensa de la reforma sanitaria de Barack Obama (2009-2017), mientras que los republicanos se opusieron a él por considerar que no tiene suficiente experiencia.

Por ejemplo, el senador conservador John Barrasso, médico de profesión, dijo este jueves que estaba “profundamente preocupado”, porque Becerra “no es un médico, ni un científico, ni un funcionario de salud”.

“Él -añadió- es un abogado de litigios y un político de carrera. Una pandemia mundial no es el momento para aprender (sobre el puesto) mientras trabaja”.

En respuesta, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, consideró que los ataques de Barrasso y del resto de republicanos “rayan lo ridículo” y criticó que no aplicaran los mismos estándares a Alex Azar, el que fuera secretario de Salud bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

Antes de asumir el puesto, Azar había trabajado como directivo de una multinacional farmacéutica y algunos grupos le habían acusado de haber favorecido a esa poderosa industria cuando era el titular de Salud.

En su nuevo cargo, Becerra tendrá la responsabilidad de liderar la respuesta del Gobierno federal contra el coronavirus y, además, dentro de sus competencias se incluye atender al creciente número de menores migrantes que han llegado a la frontera con México en las últimas semanas.

Becerra tiene más de 25 años de experiencia legislativa, llegó a ser el hispano con mayor rango en el Congreso, ayudó a impulsar la aprobación de la reforma sanitaria impulsada por Obama, conocida como “Obamacare”, y lideró en noviembre una coalición de fiscales demócratas que defendió esa ley ante el Tribunal Supremo.

Minutos después de la confirmación, algunos grupos hispanos, como Latino Victory, aplaudieron la llegada de Becerra a la Secretaría de Salud.

Comparte tu opinión.