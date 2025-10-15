Senado de EEUU falla octavo intento para acordar fin al cierre gubernamental

Washington, (EFE).- El Senado de Estados Unidos fracasó este martes por octava vez consecutiva en su intento de aprobar una resolución temporal de financiación que pusiera fin al cierre parcial del gobierno federal, que ya se extiende por 14 días.

La votación realizada esta tarde en Washington resultó en 49 votos a favor y 45 en contra, sin alcanzar los 60 necesarios para avanzar.

La propuesta republicana rechazada había sido aprobada por la Cámara de Representantes y buscaba financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre. Sin embargo, los demócratas votaron en bloque en contra ante la ausencia de acuerdos para garantizar e incluir la extensión permanente de créditos para la seguridad sanitaria y el programa Obamacare, que vence este año.

Por su parte, los republicanos se oponen a vincular la financiación del gobierno con estos subsidios, argumentando sin pruebas que este programa beneficia a migrantes indocumentados.

Seis senadores no votaron, incluido el senador John Fetterman de Pensilvania, uno de los tres demócratas que apoyaron el proyecto de ley respaldado por el Partido Republicano en votaciones recientes.

La derrota de la moción de procedimiento significa que el cierre durará al menos un día más. Aún no está claro cuándo el Senado podría intentar avanzar de nuevo con el proyecto de ley.

El presidente, Donald Trump, ha intensificado la presión al anunciar que el viernes revelará una lista de programas federales que su administración planea eliminar permanentemente.

La Administración Trump también ha dicho en conjunto con los líderes de la Cámara Alta que este podría ser el cierre de Gobierno “más largo de la historia”, culpando a la oposición.

Durante el cierre se han registrado 4.100 despidos en diferentes dependencias federales como el Departamento de Justicia y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).