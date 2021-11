Senadores republicanos interpelan a Mayorkas sobre inmigración

Text: Washington, (EFE).- El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fue interpelado hoy martes en el Senado acerca de los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente y que tras una breve detención son dejados en libertad con cita para una audiencia.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que en todo el período fiscal 2021 efectuó 1.734.686 detenciones de migrantes, en comparación con las 458.088 del período fiscal 2020.

En octubre, la CBP efectuó 164.303 capturas, una disminución de 18 % respecto al mes anterior.

En su testimonio ante el Comité Judicial del Senado, Mayorkas afirmó que “la gran mayoría” de los migrantes indocumentados detenidos tras cruzar la frontera comparecen en las audiencias ante tribunales de inmigración.

El senador James Lankford, republicano por Oklahoma, recordó a Mayorkas que en septiembre el funcionario había dicho a los legisladores que los indocumentados detenidos y dejados en libertad sin fecha para su audiencia y que no se presentaban ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en 60 días eran “prioridad” para la deportación.

Lankford demandó que el funcionario aclare una supuesta iniciativa del ICE por la cual más de 78.000 migrantes liberados sin fecha de audiencia y que han ignorado el plazo de 60 días, de hecho no han sido arrestados.

El senador dijo también que más de 107.000 migrantes habían quedado en libertad con notificaciones para las audiencias en tribunales.

Mayorkas respondió que “aproximadamente 75 % (de esos migrantes) se presentaron dentro de los plazos y, en cuanto a los que no se presentaron, eso los califica para prioridad en nuestras tareas policiales”.

Por su parte el senador Ted Cruz, republicano por Texas, preguntó cuántos menores de edad han sido detenidos en lo que va de este año, a lo que Mayorkas replicó que “aproximadamente 125.000 menores sin compañía de adultos” han sido transferidos al cuidado de los servicios de salud.

Mayorkas y Cruz se trenzaron de inmediato en un intercambio acalorado después que el senador preguntó “cuántos niños han estado en las jaulas de (el presidente Joe) Biden en el año calendario 2021”.