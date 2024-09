Señales para ir a neurología: cuándo los síntomas neurológicos requieren atención

NotiPress.- Experimentar síntomas que afectan el cerebro o el sistema nervioso puede ser inquietante y, en muchos casos, estos problemas requieren la atención especializada de un neurólogo. Estos especialistas son expertos en tratar enfermedades que afectan el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y los músculos. Reconocer las señales de advertencia y saber cuándo buscar ayuda de un neurólogo puede ser crucial para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Asimismo, los neurólogos tratan una amplia variedad de afecciones neurológicas, incluyendo la epilepsia, accidentes cerebrovasculares (ACV), esclerosis múltiple y Parkinson. Los neurólogos también manejan una serie de síntomas preocupantes que pueden afectar significativamente la calidad de vida. Entre los síntomas se encuentran los dolores de cabeza no controlados, pérdida de memoria, desequilibrio, entumecimiento y el dolor.

“Un examen neurológico completo es la herramienta más importante que tengo como neurólogo, ya que puede ayudar a diferenciar y localizar las causas y síntomas comunes”, indico el doctor Nhu Bruce, neurólogo del Hospital Houston Methodist para NotiPress. Por ello, reconocer cuándo es el momento adecuado para visitar a un neurólogo puede ser crucial para el tratamiento eficaz de cualquier afección neurológica subyacente.

Según el Doctor Nhu Bruce, existen seis señales claras que indican cuando se debería agendar una cita con un neurólogo. En primera instancia, los dolores de cabeza crónicos o intensos son una razón común para buscar la ayuda de un especialista. Si se experimentan migrañas, asociadas con déficits neurológicos o, si los tratamientos anteriores no fueron efectivos, es importante consultar a un neurólogo.

En segundo lugar, el dolor crónico también puede ser una señal y, si el médico de cabecera no puede ayudar a controlar el dolor persistente, puede que exista una causa subyacente que requiera intervención de un neurólogo. Asimismo, la tercera señal son los mareos, en particular el vértigo o las dificultades para mantener el equilibrio, no deben ser ignorados y, estos síntomas pueden indicar un problema neurológico más serio.

La cuarta señal para visitar un neurólogo es el entumecimiento u hormigueo, especialmente si ocurre en un lado del cuerpo o si aparece de repente. Estos síntomas podrían ser un signo de un accidente cerebrovascular (ACV) u otra afección grave y requiere de atención médica inmediata y una evaluación neurológica.

De la misma forma, la quinta señal son los problemas de movimiento, como la dificultad para caminar, arrastrar los pies, los temblores y las sacudidas involuntarias, esto puede ser un indicativo de un trastorno del sistema nervioso. En caso de tener alguno de estos síntomas es importante consultar con un neurólogo, ya que puede ayudar a identificar la causa y desarrollar un plan de tratamiento adecuado.

Finalmente, la sexta señal para ir al neurólogo son los problemas de memoria o la confusión. Estos síntomas son señales preocupantes que deben ser evaluadas por un neurólogo y, el empeoramiento de la memoria, los cambios de personalidad y la confusión de palabras pueden ser síntomas de la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas.

No obstante, al consultar con un especialista se realizará un examen neurológico, donde se utilizarán diversos instrumentos, como luces y martillos reflejos, para evaluar el sistema nervioso. Además, se revisarán las habilidades motoras, el equilibrio, la coordinación y el estado mental del paciente. Esta evaluación ayudará a identificar la causa de los síntomas y a diseñar un plan de tratamiento adecuado para condiciones neurológicas tanto comunes como complejas.