Ser campeón del mundo cotiza al alza

Buenos Aires, (EFE).- Enzo Fernández (22), Julián Álvarez (23) y Alexis Mac Allister (24). Jóvenes y campeones del mundo. Los 121 millones que el Chelsea pagó por el primero lo convirtieron en el fichaje más alto de la Premier League y en el argentino más caro de la historia. La actuación de la ‘Scaloneta’ en Qatar 2022 disparó la cotización de estos futbolistas.

Según datos del portal especializado en fichajes Transfermarkt, el excentrocampista del Benfica es el futbolista albiceleste que más ha incrementado su cotización tras el Mundial: desde los 35 millones de euros hasta los 55 millones, un salto del 57,1 % en apenas un mes, cifras alejadas, no obstante, del desembolso efectuado por el club londinense.

Una incorporación cara, sí, pero con mucho fundamento: gracias a su gran despliegue físico y buen trato de balón, Fernández terminó por consolidarse en el once de Scaloni y jugó todos los minutos de los últimos cuatro partidos del Mundial, una competición en la que marcó un gol (2-0 ante México) y repartió una asistencia (0-2 contra Polonia).

Ese pase de gol fue, precisamente, para Julián Álvarez, la joven promesa del Manchester City, quien se impuso en la titularidad a Lautaro Martínez y mostró sus credenciales para liderar el ataque albiceleste durante los próximos años.

El también exdelantero del River Plate vio crecer su valor de mercado hasta los 50 millones de euros, un avance del 56,2 % respecto a los 32 millones previos al Mundial, de acuerdo a cifras de Transfermarkt.

Durante ese campeonato, la ‘Araña’ anotó cuatro goles y dio una asistencia, colocándose como el segundo máximo artillero del combinado albiceleste, solo por detrás de Lionel Messi (siete goles).

La otra gran explosión del Mundial fue Alexis Mac Allister, jugador del Brighton inglés, que pasó de ser un habitual del banquillo a dominar el centro del campo de Argentina junto con Fernández y Rodrigo de Paul.

Su valor de mercado se elevó un 31,2 % luego de la conquista de la Copa del Mundo, pasando de 32 millones de euros a 42 millones, lo que le sitúa como el futbolista más cotizado del Brighton, sexto clasificado de la Liga inglesa.

Las estadísticas de Mac Allister hablan por sí solas: el pampeano formó parte del once titular de Scaloni en seis de los siete partidos de Qatar 2022, en donde cantó un gol (1-0 contra Polonia) y regaló otra asistencia (2-0 en la final ante Francia).

OTROS ARGENTINOS COTIZADOS

Fernández, Álvarez y Mac Allister no fueron los únicos en revalorizarse dentro de la selección argentina, cuyo plantel suma una cotización de mercado de 710,2 millones de euros, la séptima más alta del mundo después de Inglaterra, Brasil, Francia, Alemania, España y Portugal, según Transfermarkt.

El defensa Cristian ‘Cuti’ Romero (24 años), quien formó un gran tándem con Nicolás Otamendi en el centro de la zaga, cuenta con un valor de mercado de 60 millones de euros, por encima de los 55 millones previos al Mundial.

Unos números superiores, en cualquier caso, a los de Rodrigo de Paul (28 años), centrocampista del Atlético de Madrid que, pese a su mal rendimiento en el arranque de la competición, ha visto crecer su precio hasta los 40 millones de euros, 5 millones más que en noviembre pasado.

Su compañero de club Nahuel Molina (24 años), que abrió el marcador del Argentina-Países Bajos (2-2 y 3-4 en penaltis) de cuartos de final, también ha aumentado su cotización, situada actualmente en los 22 millones de euros (4 millones más).

El último de los albicelestes en incrementar su precio fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez (30 años): el carismático arquero del Aston Villa, premiado con el Guante de Oro por su buen rendimiento en el Mundial, tiene un valor de 28 millones de euros (3 millones más).

LAUTARO MARTÍNEZ, EL MÁS VALORADO

Aunque solo disputó 148 minutos en Qatar 2022, Lautaro Martínez (25 años) se mantiene a la cabeza de los argentinos más cotizados del combinado nacional con un valor de 75 millones de euros, los mismos que antes de un torneo en el que no marcó ningún gol.

Le siguen, además de los ya mencionados, Lionel Messi (50 millones de euros), Lisandro Martínez (50 millones), Ángel Correa (40 millones) y Paulo Dybala (30 millones).

Ningún jugador argentino, ya fuese titular o suplente, ha reducido su valor de mercado en Transfermarkt tras la cita catarí.

Javier Castro Bugarín