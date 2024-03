Serbia, China y Puerto Rico, rivales de la selección femenina en los Juegos de París

Redacción deportes, (EFE).- Las selecciones de Serbia, China y Puerto Rico serán las rivales de España en la fase de grupos del Torneo femenino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de París, que se celebrará del 28 de julio al 11 de agosto, según deparó el sorteo celebrado este martes en la sede de la FIBA en Mies (Suiza), en el que el equipo que entrena Miguel Méndez quedó encuadrado en el Grupo A.

El Grupo B estará formado por Canadá, Nigeria, Australia y Francia y el C lo integrarán los combinados de Alemania, Estados Unidos, Japón y Bélgica.

En su sexta participación olímpica, la selección española, que cuenta con una plata en su palmarés y ocupa la cuarta posición en el ránking FIBA, logró esquivar a Estados Unidos, la gran favorita, y a la anfitriona Francia, pero en cambio se medirá a otras dos potentes selecciones que ya saben lo que es subirse al podio olímpico.

China, actual subcampeona del mundo, ocupa la segunda posición en la clasificación mundial por detrás de Estados Unidos. Afronta su décima participación y cuenta con una medalla de plata y otra de bronce en su palmarés. Serbia también presume de un tercer puesto en sus dos participaciones anteriores y, en el caso de Puerto Rico, es el rival en teoría mas asequible ya que solo cuenta con una participación olímpica y en París afrontará los que serán sus segundos Juegos.

El sorteo contó con el condicionante de que habría un mínimo de uno y un máximo de dos equipos de Europa y no más de un combinado de África, América, Asia y Oceanía en cada grupo.

Así quedaron los tres grupos de cuatro equipos, de los que seguirán adelante los dos primeros de cada uno y los dos mejores terceros:

A: Serbia, España, China y Puerto Rico

B: Canadá, Nigeria, Australia y Francia

C: Alemania, Estados Unidos, Japón y Bélgica.