Sergio García disputa el ‘Par 3 Contest’ con el chef José Andrés de caddy

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El golfista español Sergio García, campeón del Masters de Augusta en 2017, disputó este miércoles el tradicional concurso ‘par-3’ previo al comienzo del primer ‘grande’ de la temporada acompañado, en calidad de ‘caddy’ especial, por el chef José Andrés.

“Le llamé diciéndole si tenía algo que hacer el miércoles y él me dijo que no y le ofrecí que me hiciera de caddy en los pares 3, es siempre un torneito muy ameno, muy llevadero, muy relajado. Ha sido muy divertido”, aseguró García al acabar la exhibición.

Fue un día de fiesta antes de que arranque jueves la 87 edición del Masters de Augusta, con el estadounidense Scottie Scheffler como defensor del título.

“Una experiencia increíble tener la oportunidad una vez en la vida de poder hacer esto, súper agradecido, lo hemos pasado muy bien. ¡Y no leo mal los greenes! Los veía casi igual de bien que Sergio”, afirmó José Andrés.

El chef y García comparten un profundo vínculo de amistad y compartieron momentos especiales en Augusta, como cuando el golfista español recibió la chaqueta verde de campeón en 2017.