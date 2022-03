Serie “Código implacable” visibiliza la impunidad y la violencia de género

Ciudad de México, (EFE).- A partir de la persecución de un delincuente que lleva años prófugo, la serie “Código implacable” busca generar una reflexión en torno a la violencia que enfrentan las mujeres así como la corrupción e irregularidades con las que las víctimas se encuentran al perseguir justicia.

“En la serie se aborda mucho de el tema de las violaciones sexuales a las mujeres. Es algo que tristemente pasa en realidad y en lo que hay que poner mucha atención, se tienen que detener este tipo de delitos”, cuenta en entrevista con Efe Pascacio López, uno de los actores protagonistas de la serie.

La agente de policía Marcela Beltrán -interpretada por Paulina Gaitán- junto con otros tres agentes más, buscaran hacer justicia al investigar y perseguir a El Perfumado, un hombre que por 35 años ha abusado sexualmente de diversas mujeres.

La serie -que se estrena en México el 3 marzo por Claro Video- seguirá los rastros del delincuente y serán expuestas las historias de las víctimas. “Tristemente hay que comunicarlo y denunciarlo a través de la televisión”, apunta López.

EL AGENTE MÁS RUDO

El actor Pascacio López, originario de Chiapas, da vida a Ochoa, uno de los cuatro “atípicos” agentes dispuesto a “hacer todo con tal de llegar a la verdad”.

“Ochoa es brusco, es el rudo del grupo, el que ejecuta, el que hace las cosas sin protocolos y sin pensarlo tanto. No se guía tanto en las formalidades, ni teme dejarse llevar por sus emociones y sus impulsos”, relata el actor.

A su personaje le admira la nobleza, lo amoroso y sensible que puede llegar a ser, pero también confiesa que, como todo ser humano, su lado oscuro está marcado por las peleas clandestinas que el sumamente deportista Ochoa orquesta para percibir ingresos extra.

Para interpretarlo, el actor tuvo que vivir una transformación física temporal al tener que portar muchos tatuajes. Algo que disfrutó mucho, pues su profesión no le permite llevarlos en la vida real.

“Siempre me han gustado los tatuajes, pero la actuación me ha detenido mucho de hacerme uno”, asevera.

CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES

Pascacio cuenta que es una lástima que las ficciones no puedan cambiar la realidad, pero se conforma con que aporten a la crítica.

Por eso considera que, aunque los agentes que se presentan en la historia buscan justicia, la visión que la sociedad civil tendrá de las autoridades en la vida real, solamente va a generar confianza el día que estos hagan bien su trabajo.

“En la serie hay de las dos caras, pero como todo en la vida la confianza se gana, y una serie no es la que te va a hacer cambiar tu manera de pensar ni va a cambiar la realidad. La percepción de las autoridades va a cambiar el día que ejecuten su trabajo de manera intachable”, menciona.

UNA MIRADA FEMINISTA

En una presentación virtual de la serie Paulina Gaitán aseguró que proyectos como este generan diálogo y sirven como un pequeño aporte para el movimiento que en la actualidad mujeres de todo el mundo encabezan contra el machismo.

“Es un proyecto completamente distinto, creo que todas las mujeres hemos pasado por una situación compleja y por eso mismo es importante hacer este tipo de contenido para seguir atacando y levantando la voz, que lo hemos hecho de manera concisa”, aseguró Gaitán.

“Mi personaje es una mujer bastante fuerte inteligente metódica con esta memoria fotográfica y demás cosas que yo no soy. Por eso intenté quedarme con la fuerza y la garra que tiene esta mujer que es tan metódica y comprometida”, ahondó.

La serie también cuenta con las actuaciones de Odiseo Bichir, Marimar Vega, Ana Layevska, entre otros, y está inspirada en el proyecto “35 Years and Counting” creado por Ran Tellem.