Serie “Now & Then” da una mirada a las aspiraciones adolescentes no cumplidas

Ciudad de México, (EFE).- Revisar la vida que se tiene con la que se soñó en la adolescencia puede traer varias decepciones. Con esta premisa comienza la serie “Now & Then”, en la que un grupo de amigos en su madurez tendrá que revivir sus fantasmas más oscuros y errores del pasado.

“Mucho de esta serie se trata de quién crees que vas a ser cuando crezcas, contra lo que terminas siendo, queríamos tener esas dos historias (…) y mostrar los momentos en que los adultos del presente podían ser jalados (acercados) a quienes eran en el pasado”, asegura en entrevista con Efe Gideon Raff, director del proyecto que se estrena por Apple TV+ el 20 de mayo.

Seis amigos cercanos celebran el final de sus estudios de bachillerato en una playa y fantasean con lo que serán una vez que se conviertan en profesionistas.

Sin embargo, todo se tornará negro con la muerte de uno de ellos que los obligará a guardar por veinte años un secreto, hasta que un misterioso mensaje amenaza con arruinarles la aparente vida perfecta de adultos que cada uno lleva.

“El pasado siempre vuelve y eso es verdad. Todo lo que haces de alguna manera repercute en un futuro, pero no lo hemos de hacer tan mal, no hemos dejado muertos en el camino”, reflexiona sobre la serie y su propia vida la actriz española Maribel Verdú, quien da vida a Sofía en la ficción.

LOS MEJORES ACTORES

Gema R. Neira, creadora de la serie, confiesa que nunca imaginó ni en sus sueños más lejanos, que lograrían tener un elenco tan diverso e importante para el proyecto del que también son parte Manolo Cardona, Marina de Tavira, Soledad Villamil, José María Yaspik y Rosie Perez, entre otros.

“Tenemos a los mejores de cada uno de esos países y estamos felices”, asegura Neira sobre las nacionalidades colombiana, mexicana, argentina, española, estadounidense e incluso israelí dentro del equipo.

Fue el elenco lo que hizo que Cardona, quien recientemente protagonizó la serie “¿Quién mató a Sara?” (2020) en donde la muerte de una joven también desata un misterio, aceptara ser parte del proyecto.

“Lo que más me llamó la atención fue ver con quién iba a trabajar, me encantó el guión, el personaje, lo complejo no solo de mi personaje, sino en general de la historia”, confiesa.

Según relata el también creador Ramón Campos, esta diversidad de acentos e incluso idiomas, al tratarse de una serie bilingüe, fue algo intencional que inspiró el inicio del proyecto.

“Cada vez que viajábamos a Miami nos dábamos cuenta de que nuestra relación era con colombianos, argentinos, mexicanos, españoles, estadounidenses y que esa multiculturalidad no se veía reflejada en ningún lugar, nos apetecía mucho hacer una serie en la que todos los latinos, que hablamos el mismo idioma, ahora sí nos entendiéramos”, comenta Campos.

Para Yaspik esta situación es ante todo “una necesidad” de la industria y de las plataformas: “fusionarlo era un paso lógico”, dice.

COTIDIANIDAD Y SUSPENSO

Si algo hizo disfrutable para Marina de Tavira el interpretar a Ana, una madre ejemplar que apoya la candidatura a la presidencia de su esposo Pedro (Yaspik), un migrante mexicano, fue el poder jugar con las dos vidas que todos los personajes llevan al intentar ocultar sus secretos más profundos.

“(A todos los personajes) les está sucediendo algo extraordinario, tremendo, pero al mismo tiempo tienen que hacer el desayuno y eso lo hace divertido de actuar”, confiesa la nominada al Óscar en el 2019.

Pero eso mismo representó el gran reto actoral de la historia según Soledad Villamil.

“Tenías que revelar aspectos del personaje muy paso a paso para trabajar en el misterio, era como dar a entender que hay un volcán interno que está todo el tiempo a punto de explotar sin terminar de entrar en erupción (el reto fue) controlar esa cuestión no solo a nivel narrativo, sino anímico”, cuenta.

En la serie además se tratan temas como la migración, bullying, drogas, la pandemia, con la que los creadores buscaron darle una perspectiva social a la historia con sus propias preocupaciones y dependiendo del éxito de la primera temporada podría tener una segunda parte.