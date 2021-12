Sex And The City tiene a un personaje latino no binario en su nueva secuela

Nueva York, (EFE).- La secuela de la exitosa serie “Sex and the City”, que tuvo millones de seguidores en el mundo, ha llegado a la televisión como “And Just Like That” apostando por una mayor diversidad, y entre sus nuevos personajes figura el primero latino no binario, carácter que encarna Sara Ramírez.

El público ha visto el regreso de las amigas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis -Kim Cattrall no aceptó retornar- ahora en sus cincuenta años, 17 años después del último capítulo de la serie, y entre las apuestas del director y guionista Michael Patrick King figura el personaje de Che Díaz, que interpreta Ramírez.

Díaz es una comediante no binaria de stand-up (comedia en vivo) que presenta un podcast, en el que Carrie Bradshaw (Jessica Parker) es una invitada recurrente.

Ramírez, que llega a la serie tras su exitosa actuación en “Grey’s Anatomy” en la que durante diez años fue la doctora LGBTQ Callie Torres, y que en su vida personal se identifica como no binaria, dijo a Efe durante una conversación con varios medios que “es muy emocionante” dar vida a este personaje.

Recordó que el guionista King dejó claro que si ella no aceptaba el papel, el personaje “iba a ir en una dirección completamente diferente”.

“Iba a ser un proceso de colaboración desde el principio, y lo aprecio”, afirmó Ramírez, nacida en México y criada y que ha actuado igualmente en teatro y cine.

Según ha señalado King, Che nació tras preguntarse qué haría Carrie Bradshaw, un personaje que marcó pautas, en este regreso a la pantalla y decidió que ella estaría en un podcast, pero no a su cargo, para evitar que “lo tuviera todo controlado”.

“Me dije, si puedo conseguir que Sara interprete a Che y hacer esto tan específico como sea posible, entonces será emocionante y genuino”, ha dicho además King.

“And Just Like That” comenzó a trasmitirse bajo HBO Max el pasado 9 de diciembre, con la expectativa de satisfacer a sus nostálgicos seguidores, en diez capítulos de media hora.

Ramírez, una fanática de “Sex and The City” que siempre soñó con estar en la serie, ha asegurado haber estado “nerviosa” durante el primer encuentro con sus compañeros de la serie.

Destacó además a Efe que su nuevo personaje “está muy abierto a reconocer quién es y a compartir y usar su vida como material para su comedia de stand-up”.

“Es alguien que no tiene miedo para contar sus propias experiencias, y observar lo que sucede a su alrededor. Para mi fue muy emocionante interpretar un personaje muy seguro” de quién es, afirmó.

“Es alguien que creo interrumpe el tipo de narrativa dominante, que nos recuerda que género, sexo y raza son construcciones; alguien muy consciente de estas cosas, que tiene fuertes opiniones y no tiene miedo de compartirlas”, señaló la también conocida activista de la comunidad LGBTQ.

Para Ramírez, que nació en Mazatlán, Sinaloa, de padre mexicano y madre irlandesa, Che Díaz es un personaje que no busca la aprobación de nadie, “no está aquí para representar a toda la comunidad LGBTQ o a los hispanohablantes, sino para ser él mismo”, afirmó.

Esta producción televisiva triunfó entre el público y la crítica, se llevó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial a Sarah Jessica Parker.

La serie continuó con su narración en la gran pantalla con dos películas en las que figuraron las cuatro protagonistas originales: “Sex and the City” (2008) y “Sex and the City 2” (2010).