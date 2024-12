Shakira añade nuevas fechas en EEUU de su próxima gira mundial debido a la demanda

Miami, (EFE).- Shakira anunció tres nuevas fechas en Estados Unidos de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, una gira que comenzará el próximo 11 de febrero en Río de Janeiro y que ha registrado récords de ventas en México y Colombia.

La colombiana agregó una parada en el State Farm Arena de Atlanta (Georgia), el próximo 2 de junio, así como dos segundas fechas en el Toyota Center de Houston (Texas), 16 de junio, y en el Footprint Center de Phoenix (Arizona), el 23 de junio, según dio a conocer en sus redes sociales.

El tramo norteamericano de la tan anticipada gira de la intérprete comenzará el próximo 13 de mayo en el Bank of America Stadium de Charlotte, en Carolina del Norte, y por el momento consta de una veintena de presentaciones que se extenderán hasta 30 de junio, fecha en que dará un concierto en el Oracle Park de San Francisco, California.

Antes de recorrer la geografía de Estados Unidos y Canadá, Shakira se embarcará en un tour por América Latina que incluye varias presentaciones en el renovado Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la primera artista en actuar siete noches consecutivas en ese recinto mexicano.

Igualmente, en su Colombia natal se ha erigido en la primera artista mujer en presentarse en cinco estadios a lo largo del país, sumando sus dos actuaciones en el Campín de Bogotá, otras dos en el Metropolitano de Barranquilla y un show en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Como destaca un comunicado difundido hoy, en menos de dos horas de puestas a la venta se agotaron las entradas para 18 conciertos en estadios de América Latina, es decir se vendieron más de 950.000 boletos.

En esta región, Shakira ofrecerá más de veinte recitales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México como parte de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, su nueva gira desde ‘El Dorado’ de 2018, que también agotó localidades en estadios y recintos cerrados.

Ganadora a lo largo de su exitosa carrera de tres premios Grammy y doce Latin Grammy, Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo.

Su último álbum de estudio, el duodécimo de su trayectoria, es ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, publicado este año con buenas críticas y que ha sido nominado a mejor álbum pop latino en la próxima 67 edición de los Grammy, que se celebrarán el 2 de febrero de 2025.