Shakira anuncia “Las mujeres no lloran”, su nuevo disco creado con su “manada de lobas”

Miami, (EFE).- La cantante colombiana Shakira anunció este jueves que el próximo 22 de marzo estrenará su próximo disco, “Las mujeres no lloran”, con una edición en vinilo, la primera de su carrera.

“No lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, escribió Shakira en las redes sociales con una foto en la que se ven diamantes rodando por su cara en forma de lágrimas.

“La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia,” agregó.

“Las mujeres no lloran’ es el decimosegundo álbum de estudio de la artista, y su casa discográfica Sony Music lo describe como “un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos”.

El nuevo álbum incluye siete éxitos que ya salieron al mercado, como ‘Music Sessions Vol. 53’ con Bizarrap y ‘TQG’ con Karol G, que debutaron ambos en el primer lugar en la lista global Spotify Top 50.

Además, ‘Music Sessions Vol. 53’ es la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia de Spotify y ganó en las categorías de ‘Canción del año’ y ‘Mejor canción pop’ en los premios GRAMMY Latino del año pasado. El tema rompió 12 récords, registrados por la organización Guinness.

Otras canciones en ‘Las mujeres no lloran’ son ‘Te felicito’ con Rauw Alejandro, ‘Copa vacía’ con Manuel Turizo y ‘Acróstico’, con Milan y Sasha Piqué, los hijos de la artista. Completan el disco ocho canciones nuevas y un remix.

Con ‘Las mujeres no lloran’, Shakira se adentra en el mundo del vinilo por primera vez.

El álbum saldrá con cuatro ediciones de arte distintas; cada una acompañada de una variante exclusiva de vinilo de color. Vendrá en rojo, zafiro, esmeralda y diamante. El último color estará disponible en tiendas en general, mientras que la venta de los anteriores está limitada a sitios web y lugares específicos.

La artista había alistado el terreno para el anuncio el domingo pasado. Durante la transmisión de la final de fútbol americano, Shakira publicó en sus redes varias fotos, conectando su imagen con las de las lágrimas en forma de diamante.