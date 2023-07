San Juan (Notistarz).- La cantautora colombiana Shakira arrasó con los Premios Juventud, al llevarse ocho galardones, en una ceremonia realizada la noche del jueves en el Coliseo de Puerto Rico, en la que Karol G y Peso Pluma, se llevaron 5 reconocimientos respectivamente.

Además de ser la gran ganadora, Shakira deslumbró y presumió sus piernas con un minivestido rojo, acompañada de sus hijos Milan y Sasha, en una presentación que dejó boquiabiertos a decenas de miles de fanáticos.

“No saben lo feliz que soy de volver a esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes, y de recibir todo esto. Gracias de verdad” dijo la cantante ante la mirada de sus hijos.

“Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo… cuando tuve dudas sobre mi misma hicieron que volviera a creer en mi, cuando me sentí frágil me volvieron a llenar de fuerza”, dijo en su agradecimiento la artista barraqnuillera.

La ceremonia que rindió homenaje a la música urbana, arrancó con un número producido por Daddy Yankee y Luny Tunes, presentado Wisin, Zion y Lennox, De La Ghetto, Chencho Corleone y otros.

Uno de los momentos claves de la velada fue la entrega del reconocimiento “Agente de Cambio”. La puerrorriqueña Kany García tomó el escenario para honrar a Shakira por la labor que ha realizado con la “Fundación Pies Descalzos” que da oportunidad de estuidar a niños de bajos recursos.

La cubano-mexicana Camila Cabello, también recibió este honor por su compromiso para mejorar la vida de la juventud en el mundo y usar su voz para organizaciones benéficas como Global Citizen, This is About Humanity, Protect our Kids, The Voter Fund, entre otras.

En el orden musical, la velada vio la última presentación de los chicos de CNCO y la reunifiación de los mexicanos de Camila por primera vez después de 10 años, para ofrecer sus grandes éxitos Mientes, Todo Cambió y su próximo estreno Fugitivos.

Chiquis, Jacqie y Jenicka se reunieron en un homenaje a su madre Jenni Rivera con la interpretación de Pedacito De Mí. Una canción del álbum recientemente lanzado Misión Cumplida de temas inéditos que quedaron inconclusos por la Diva de la Banda.

El colombiano Camilo subió al escenario al lado del cantautor de regional mxicano Carín León para cantar su más reciente colaboración, mientras la chica dorada, Paulina Rubio presentó por primera vez en vivo su más reciente sencillo Propiedad Privada.

La banda de rock alternativo Hoobastank y el cantautor de salsa Moly realizaron una interpretación única de The Reason de Hoobastank y las mexicanas Danna Paola y Sofía Reyes cerraon la noche con su tema Tqum.

La velada fue presentada por Ángela Aguilar, Alejandra Espinoza, Dayanara Torres y Marcus Ornellas.