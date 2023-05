Shakira brinda mensaje entre líneas a sus hijos con su nuevo tema “Acróstico”

*Un tema con una emoción cruda y vulnerable



Miami, (Notistarz).- La cantante colombiana Skakira, lanzó su nuevo sencillo y video musical “Acróstico”, un balada de amor que entre líneas dedica a sus hijos Milan y Sasha.

El significado de la palabra “Acróstico”, es una “composición poética, constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman una frase”.

Aunque no lo dice explícitamente, en la primera estrofa de la canción deletrea el nombre de su primer hijo Milan y en el segundo verso el de su segundo hijo, Sasha

El comienzo de la letra dice: “Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba”.

Mientras que el video de la canción muestra a una mamá que protege a sus dos retoños y es una animación con una pajarita construyendo un nido, y que al final se ve a la pajarita y sus hijos volando hacia el infinito en referencia a dejar el nido.

La portada de la canción muestra un corazón roto con la palabra Fragile en inglés (fragil) en una caja de mudanza.

Shakira fue honrada el pasado fin se semana como la primera Mujer Latina del Año por Billboard en el evento inaugural Mujeres Latinas en la Música.

La colombiana es la primera artista en tener dos canciones en el puesto número 1 del Global Top 50 de Spotify y en colocar dos canciones en el top 10 este año en los listados Billboard 200 y Billboard Hot 100.