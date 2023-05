Shakira y sus hijos cantan juntos en videoclip de “Acróstico”

Miami, (Notistarz).- La cantante colombiana Shakira estrenó el videoclip oficial de su tema “Acróstico” en el cual aparecen sus dos pequeños hijos, Sasha y Milan, cantando con ella en una emotiva escena frente al piano.

La canción, dedicada a sus hijos y en la cual aparecen sus nombres en las estrofas, se estrenó hace unos días con un video liryc animado que cuenta la historia de una pajarita que trata de enseñarle todo a sus polluelos para que ellos, con sus propias alas, vuelen.

Ahora, la colombiana muestra a sus pequeños como nunca antes en su video, los tres están en el piano tocando la armoniosa canción y en una parte los dos cantan, además que dejan ver lo unidos que están. Las imágenes también muestran cómo fue el proceso de mudanza, ahora que dejaron España para radicar en Miami.

A través de sus redes sociales, Shakira escribió: “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”.

“La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! “No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, expresó.

Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluyendo tres Grammy, 12 Grammy Latinos y múltiples World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, por mencionar algunos.