Shanahan dice que lesión de Garoppolo pone en suspenso su estancia en 49ers

Redacción Deportes, (EFE).- El entrenador de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, dijo que la operación a la que fue sometido el mariscal de campo Jimmy Garoppolo pone en suspenso su permanencia en el equipo.

“No hay nada seguro ahora, puede ser que en algún momento sea más probable que sea canjeado, pero no es una garantía. Estamos a la espera del resultado de la cirugía, cuando esté sano veremos qué sucede”, explicó Shanahan en rueda de prensa.

Garoppolo fue operado de una lesión en el hombro derecho, con el que lanza, al final de la temporada anterior, campaña en la que fue criticado por su actuación en el duelo por el campeonato de la Conferencia Nacional que los 49ers perdieron en la última jugada ante los campeones Rams por una intercepción.

Aunque se espera que Garoppolo, quien fue operado el 8 de marzo, esté listo para el campamento de entrenamiento del próximo mes, Shanahan ha reiterado su confianza en el novato Trey Lance, quien ya jugó sus primeros partidos en la NFL en 2021.

Lance, seleccionado en la primera ronda del Draft 2021, tiene 22 años y a finales de marzo recibió la confianza de su entrenador para liderar la ofensiva del equipo en 2022.

“Obviamente confiamos en que Trey puede ser titular y estamos listos para que lo sea, pero no por eso vamos a deshacernos de un buen mariscal de campo como Jimmy”, explicó el coach en aquella ocasión sobre la situación de sus dos quarterbacks.

Una opinión que reforzó el gerente general del equipo, John Lynch, quien aseguró que no planeaban cortar al mariscal de campo de 30 años a pesar de su operación.

No es el único pendiente que tienen los San Francisco 49ers. La tarea de renovar el contrato de su receptor estelar Deebo Samuel también se ha alargado, aunque Shanahan confió en que para los entrenamientos de verano obligatorios ya contará con el jugador.

“Me siento fuerte y confiado en que podremos resolver la situación de Samuel para traerlo de vuelta a la alineación”, explicó el entrenador.

San Francisco volvió esta semana a los entrenamientos voluntarios en los que no estuvo presente Samuel, quien fue líder en recepciones del equipo en 2021 con 77, gracias a las que sumó 1.405 yardas y seis anotaciones.