Sharon Stone anuncia que lucha contra un tumor tras un diagnóstico erróneo

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Sharon Stone anunció a través de su perfil de Instagram que ha sido diagnosticada con un “gran tumor fibroide” después de haber obtenido un “diagnóstico erróneo”.

La actriz estadounidense, que ha comunicado que estará de baja entre cuatro y seis semanas para tratar de recuperarse completamente, instó a las mujeres a que confirmaran siempre las opiniones médicas recibidas.

“Señoras en particular: No os dejéis engañar. Buscad una segunda opinión. Puede salvaros la vida”, escribió en una historia de Instagram este miércoles.

Y es que, tal como había avanzado un día antes, la intérprete de 64 años decidió acudir a otro médico después de que apareciera el dolor y quisiera conocer si sufría alguna enfermedad.

Según Stone, sufrió “un diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto”, añadiendo que tuvo que recibir una “doble epidural” para tratar el dolor.

Los tumores fibroides generalmente son masas no cancerosas que crecen en el útero y difíciles de detectar porque, al principio, resultan indoloros.