Sheinbaum dice a inversores que “no tienen de qué preocuparse” ante la reforma judicial

Ciudad de México, (EFE).- La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que los inversionistas “no tienen de qué preocuparse” por la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno y que permitiría elegir por voto popular a los jueces y a la Suprema Corte.

“Los inversionistas nacionales y extranjeros no tienen de qué preocuparse. Sus inversiones son seguras en México en el marco, evidentemente, de nuestras leyes”, aseveró Sheinbaum en una conferencia de prensa en su casa de transición tras reunirse con representantes del Gobierno de Estados Unidos.

La próxima presidenta de México dijo que la ‘cuarta transformación’, como se conoce al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que busca es procurar una mayor justicia “en todos los sentidos”, con un “sistema de justicia que funcione”.

“Entonces, no tienen por qué tener preocupación por una reforma en el Poder Judicial, porque finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia para nuestro país”, reiteró Sheinbaum.

La ganadora de la elección presidencial del 2 de junio agregó que va “a proponer que se haga una encuesta de qué opina el pueblo de México del Poder Judicial”.

Según afirmó, durante su campaña lo preguntaba “y, lamentablemente, la gente tiene una percepción de corrupción en el Poder Judicial”.

Sheinbaum reconoció que “hay quienes no están de acuerdo”, pero dijo que pertenecen al mismo Poder Judicial, por lo que “es importante que ellos lo discutan”.

Cuestionada por la posibilidad de hablar con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, Sheinbaum opinó que “no es un asunto personal, es un asunto de que se abra el diálogo”.

La reforma al Poder Judicial permitiría elegir por voto popular a jueces, a magistrados electorales y a la Suprema Corte, una vez que la alianza del oficialismo tenga el 1 de septiembre la mayoría calificada, de dos tercios del Congreso, necesaria para modificar la Constitución.

Esta es la iniciativa de López Obrador que mayor nerviosismo causa en los mercados, donde la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó un 3,99 % y el peso mexicano se depreció más del 8 % la semana pasada tras los resultados de las elecciones del 2 de junio.

La exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) se reunió este miércoles con la asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Liz Sherwood-Randall, y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

Horas antes, el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que “urge” su polémica reforma al Poder Judicial y que “ya se sabe lo suficiente” sobre ella.

Apenas el lunes, Sheinbaum prometió “una discusión muy amplia” para aprobarla dentro del primer paquete de reformas que se envíe al nuevo Congreso, que se configura el 1 de septiembre, un mes antes de que ella asuma el cargo.