Sheinbaum dice en frontera que relación con EE.UU. será de “coordinación y cooperación”

Ciudad Juárez (México), (EFE).- La candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado que de llegar a la Presidencia de México seguirá existiendo “coordinación y cooperación” y no subordinación en la relación con EE.UU., al acudir a Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con Estados Unidos, en su primer evento de campaña fuera de Ciudad de México.

Además, pidió al expresidente Donald Trump y al mandatario Joe Biden “que no utilicen a México como parte de las elecciones” en Estados Unidos.

Apenas dos días después de las visitas a Texas de Biden y Trump, Sheinbaum habló de la migración, la relación comercial y la seguridad, temas centrales entre ambos países e indicó que no permitirá que Estados Unidos tome a México como botín político durante sus elecciones valiéndose del tema de la migración.

“Vamos a seguir insistiendo con cualquiera de los que llegue, sea el presidente Biden o Trump, que la mejor manera, la que más resuelve a largo plazo es invertir en los lugares en donde las personas quieren migrar y migran por necesidad, no migran por gusto”, expresó la candidata.

Señaló que invertir en el desarrollo de los países de origen de los migrantes “es mucho más barato que construir muros” e incluso que todo el aparato de vigilancia que tiene en la frontera, y que México ya hace importantes inversiones de este tipo en Honduras y El Salvador.

“Esa va a seguir siendo nuestra posición, que es cooperación para el desarrollo, que haya un apoyo a México, pero principalmente a Centroamérica y a otros países en donde hay migración”, dijo la candidata en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel de Ciudad Juárez.

Agregó que, de llegar a la presidencia, se dará un trato digno a los migrantes que pasen por México intentando llegar a Estados Unidos.

“Vamos a insistir en la relación de igualdad con Estados Unidos y que no utilice el tema de la migración como tema central en las elecciones de Estados Unidos y particularmente en contra de los mexicanos”, agregó.

Seguridad y comercio

En cuanto al tema de la seguridad, Sheinbaum dijo que su estrategia se basa en reducir la impunidad a cero, aumentando la coordinación de la Guardia Nacional con las fiscalías y las policías locales sin que se pierda la autonomía.

Dijo que la violencia explotó cuando el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra al narcotráfico.

Agregó que la relación comercial con Estados Unidos está en un “momento óptimo” por la relocalización de las cadenas productivas o ‘nearshoring’.

“Es un momento especial de México donde todo mundo se está viniendo a México para poder invertir”, dijo Sheinbaun.

Por ello – aseguró- su plan de gobierno incluye una estrategia para la relocalización de cadenas, en donde vendrán modificaciones a la banca de desarrollo y a la educación.

La candidata eligió que su arranque de campaña fuera en Ciudad Juárez, igual que hiciera en 2018 el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Juárez es la ciudad mexicana con más maquiladora, y el municipio con mayor índice de violencia doméstica, por lo que la candidata habló de su propuesta para apoyar a las mujeres trabajadoras, que consiste en la construcción de un modelo de 60 centros de educación inicial del IMSS, que vendrán a sustituir el actual modelo de guarderías.

La gira de Sheinbaun por Ciudad Juárez incluyó una reunión con alrededor de 80 empresarios de la región al mediodía y un acto político masivo en el Monumento a Benito Juárez, el mismo lugar que utilizó el actual presidente de México para su arranque de gira de campaña en abril del 2018.

Sheinbaum, puntera en las encuestas y quien abandera de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, tiene amplia ventaja sobre Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, mientras que el tercero en discordia es Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

México llevará a cabo las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20.375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.