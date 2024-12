Sheinbaum evalúa pensión a adultos mayores en EEUU y promete protegerlos de deportaciones

Ciudad de México, (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que analiza dar pensiones a los adultos mayores mexicanos que viven en el extranjero y prometió proteger a migrantes ante las posibles deportaciones que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Estamos fortaleciendo todos los trámites que realizan para poderlos simplificar, que no hagan estas colas que hacen normalmente, y además fortalecer la parte jurídica para poderlos apoyar en caso de que tengan problemas con la justicia, que tengan que ver con deportación y esos temas siempre apoyarlos”, expuso la mandataria durante su rueda de prensa.

La gobernante mexicana dijo que está trabajando para fortalecer los consulados en Estados Unidos, pero también afirmó que están revisando el tema de las pensiones universales a adultos mayores, uno de los programas sociales impulsados por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y que podrían extenderse a quienes viven en el extranjero.

“En el caso de las pensiones y lo demás lo estamos revisando, tengo que ser muy franca porque no acostumbro decir cosas que son a veces complejas de cumplir de inmediato por el tema presupuestal y lo que significa la cantidad de mexicanos y mexicanas que están allá (en EE.UU.), pero lo estamos revisando”, aseveró.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Jornaleros retomados por el diario El País, en Estados Unidos viven unos 2 millones de migrantes mexicanos que son mayores de 65 años.

Mientras que hasta noviembre de este año, sin contar a los últimos inscritos, dicho beneficio contaba con 12,2 millones de derechohabientes en México.

Es decir, para el último bimestre del año, dicha cantidad de personas recibieron su pago de 6.000 pesos (casi 297 dólares), de acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar.

Hasta ahora, las reglas de operación de la Pensión Bienestar indican que las personas mexicanas que viven en el extranjero no pueden tramitar el programa, pues uno de los requisitos para inscribirse es vivir en México.

Sheinbaum recordó que en la llamada que sostuvo con Trump le recordó al próximo mandatario que entre mexicanas y mexicanos “nos queremos, nos protegemos, tenemos valores”.