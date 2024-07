Sheinbaum niega que el crimen organizado vaya a entrar en la elección de jueces en México

Ciudad de México, (EFE).- La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que la reforma judicial que impulsa, y que busca la elección de jueces por voto popular, pueda abrir la puerta a los abogados de la delincuencia organizada a ser parte del sistema de justicia.

“Primero, es falso que se vaya a dar entrada a jueces que protegen a la delincuencia”, aseguró Sheinbaum en rueda de prensa, tras un evento con jóvenes de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La futura mandataria criticó al Poder Judicial actual, al que acusó de “liberar a delincuentes graves” y señaló que pese a “que hay pruebas y no se habla de eso”.

La gobernante electa también lamentó que invada “las competencias del poder legislativo al anular leyes que son aprobadas por el legislativo, con argumentos de procedimientos, ya ni siquiera argumentos de fondo”.

Por ello, Sheinbaum, quien asumirá el poder el próximo 1 de octubre, celebró que actualmente “se esté discutiendo” la reforma al poder judicial a través de foros y un ‘parlamento abierto’, ambos organizados por el legislativo mexicano.

Sobre el segundo encuentro de los ‘Diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial’, realizado el lunes en la Universidad de Guadalajara, Sheinbaum apuntó que “hay muchos abogados y personas dedicadas al derecho, a la justicia, que están de acuerdo en la elección de jueces”.

Reforma escalonada

“De hecho, hay quien plantea que está bien, pero que no sea todo al mismo tiempo, sino que sea escalonado (…) Hay que escucharlos a todos, pero qué bueno que se está dando esta discusión, porque se escucha a todas las posiciones y también se informa sobre lo que representa el poder judicial”, indicó la futura gobernante.

Asimismo, la próxima presidenta reiteró que la elección de jueces por voto popular “no tienen nada que ver con las inversiones”, como se le ha cuestionado desde que secundó la reforma tras ser electa el 2 de junio por la volatilidad generada en el peso mexicano.

La polémica reforma judicial, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, plantea no sólo la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También serían elegidos por votación popular los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.