Sherlyn se suma como conductora a “Mira quien baila All Stars” 

Miami, (Notistarz).- La actriz mexicana Sherlyn regresará a los reality shows pero esta vez como conductora “backstage” en la décima edición de “Mira quien baila All Stars”, que se estrenará el próximo 19 de octubre por Univisión.

A lo largo de la temporada entrevistará a los concursantes famosos, capturando sus reacciones y brindando al público una mirada del detrás de cámara de la edición más intensa y reñida hasta el momento, informó la televisora hispana.

Sherlyn no es ajena al escenario de “Mira quien baila”, ya que fue concursante en la edición del 2019. También participó en la segunda edición de “Tu cara me suena” de Univision a principios de este año, en donde llegó a sorprender con su interpretación de Camilo.

En México, la actriz es reconocida por su participación en telenovelas como “Clase 406”, “Corazón al límite”, “Fuego en la sangre”, “Cuidado con el ángel” y “Qué le pasa a familia”, entre otros.

Con Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra como anfitriones, la décima edición de este programa de talentos, llevará los domingos familiares a otro nivel con baile de alto calibre, un elenco completamente nuevo de concursantes famosos y un panel de jueces repleto de estrellas que incluye a la recientemente anunciada Paulina Rubio.